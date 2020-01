Tegenwoordig zijn er veel verschillen technologische toepassingen om makkelijker een nieuw kantoorpand te vinden of bijvoorbeeld een kantoor in te richten. Het wordt allemaal een stuk makkelijker en echter gemaakt, zodat je precies weet wat je moet verwachten in je nieuwe kantoorruimte. De officeplanner is één van deze technieken, waarbij je een bestaand of nieuw kantoorpand gemakkelijk (virtueel) in kan richten. Op deze manier kun je gemakkelijk jouw droomkantoor inrichten, zodat je er ook direct al een goed beeld bij hebt en je niet hoeft te wachten totdat alle meubels op zijn plek staan. Benieuwd naar alle mogelijkheden met de officeplanner? Je lees hier meer.

Het gebruik van de officeplanner

De officeplanner is niet alleen handig voor je nieuwe of bestaande kantoor, maar is ook handig te gebruiken door de verhuurders of pandeigenaren. De officeplanner biedt flexibele producten die de mogelijkheid bieden om meubilair gemakkelijk op- en af te schalen. Is jouw bedrijf aan het groeien? Zoek je een nieuwe locatie? Gebruik dan de officeplanner om gemakkelijk alles virtueel in te delen. Hierdoor krijg je alvast een goed beeld van de ruimte en hoe het eindresultaat gaat worden. Handig toch?

Waarom kies je voor de officeplanner?

Maar waarom zou je nou eigenlijk voor de officeplanner kiezen? Het voordeel hiervan is dus dat je alles zelf virtueel al kunt inrichten. Je krijgt hierdoor een duidelijk beeld van de ruimte, je hoeft niet te wachten met de inrichting tot de oplevering van het kantoorpand, je hebt daardoor ongekende flexibiliteit en jij bepaalt helemaal zelf de betaalwijze. Je kunt namelijk kiezen voor huur, huurkoop of koop. Het hangt er dus vanaf of je eigenaar van de meubels wil worden of toch liever gewoon maandelijks betaalt.

Bedrijven die gebruik maken van de officeplanner

Een bedrijf dat gebruik maakt van de officeplanner is SKEPP. Zij kunnen nieuwe kantoren namelijk inrichten met de officeplanner samen met hun zelf ontwikkelde productlijn. Hierdoor hoef je zelf geen ruimte aan te passen, maar kun je gemakkelijk het kantoor inrichten. Deze nieuwe manier van inrichten past bij een flexibele werkomgeving en biedt veel mogelijkheden binnen het kantoorpand.

Het inrichten van je kantoor

De officeplanner is dus een makkelijke manier om jouw nieuwe kantoor in te richten, zonder dat je moeilijk hoeft te doen met verschillende afmetingen en kijken of het wel past binnen het pand. Je hebt namelijk direct een virtueel beeld bij het pand, waardoor alles een stuk gemakkelijker wordt. Dit is toch wat ieder kantoorpand eigenaar wil?