Veilig internetten is niet vanzelfsprekend, maar iedereen wil wel op zo een veilig mogelijke manier surfen op het internet. Het internet is een onderdeel van ons dagelijks leven, we staan vaak niet stil bij het feit dat er ook op internet dingen fout kunnen gaan. Denk aan identiteitsfraude, oplichting, het verliezen van gegevens, etc. Met een aantal toepassingen kan je voor jezelf een veilige internet omgeving creëren. Hieronder vind je 6 tips om veilig te surfen.

1. Extra veilig internetten met VPN

De afkorting VPN staat voor Virtual Private Network. Met een VPN zet je een extra deur tussen jouw laptop, telefoon of ander device en het internet. VPN zorgt er voor dat er een versleuteling is bij elke verbinding door een ander IP-adres, dat ook wordt gedeeld met andere mensen. Jouw internetactiviteiten zijn hierdoor niet rechtstreeks te linken naar jou. Wanneer er een VPN zit op een openbare wifi kan je deze ook veilig gebruiken. Tevens zorgt een VPN beveiliging er ook voor dat derde partijen zoals internetproviders, reclamebedrijven en andere bedrijven die belang hebben om jouw zoekgedrag te volgen, jou minder goed kunnen volgen.

2. Klik niet zomaar overal op

Het is belangrijk dat je uitkijkt met het klikken op van alles. Dat klinkt misschien logisch, maar dat gebeurd al sneller dan je denkt. Jouw contactpersonen kunnen besmet zijn met een virus en kunnen dus een mail naar jou toesturen met een link waar een virus in zit. Het is dus belangrijk om na te gaan of het kan zijn dat deze persoon zelf de mail heeft geschreven.

3. Instaleer een firewall

Firewall is een soort verdedigingsmuur van je device; het zorgt voor een veilig netwerk zonder virussen en/of spyware van verkeer van het internet naar jouw computer en ook van jouw computer naar het internet toe. Belangrijk dus om een firewall te hebben.

4. Gebruik tweestapverificatie

Een tweestapverificatie is een manier om jouw mail of andere accounts extra te beveiligen. Met een tweestapverificatie moet je na het invoeren van je emailadres en wachtwoord nog een code invullen die naar je telefoon wordt verzonden. Mocht iemand dus iemand jouw inloggegevens in zijn of haar handen krijgen, dan moet hij of zij nog de code invoeren die naar jouw eigen smartphone verzonden wordt.

5. Kies voor sterke wachtwoorden

Internetcriminelen zijn telkens bezig met het bemachtigen van wachtwoorden om vervolgens misbruik hier van te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld betalingen doen via jouw gegevens of virussen en spam doorsturen onder jouw naam. Het is dus ook belangrijk om verschillende wachtwoorden te hebben voor jouw verschillende accounts, dit om te voorkomen dat internetcrimelenen meteen toegang hebben tot al jouw accounts wanneer zij achter één wachtwoord komen van jou.

6. Herken veilige websites

Op elke website dat je komt, wil je niet dat jouw gegevens onderschept worden door internetcriminelen. Tegenwoordig zijn bijna alle websites beveiligd. Een veilige website heeft een URL die begint met https:// en een slotje in het adresbalk. Websites met deze kenmerken gaan enkel en alleen over de verbinding. Een internetcrimineel kan ook een website met https:// en slotje bouwen.