Hoewel je misschien denkt dat het tegenwoordig enkel draait om online marketing is niets minder waar. Ook de offline marketing is beslist nog niet afgeschreven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Hoewel je misschien denkt dat het tegenwoordig enkel draait om online marketing is niets minder waar. Ook de offline marketing is beslist nog niet afgeschreven. Soms kan een combinatie van beide perfecte resultaten opleveren. Offline promotiemateriaal lijkt beter geschikt voor een lokaal evenement dan voor een bedrijf al gaat het te ver om te stellen dat offline marketing uitsterft.

Offline is tijdelijk, maar zorgt wel voor synergie

Groot verschil is de tijdelijkheid van offline. Een stuk in de krant of een flyer zal na verloop van tijd logischerwijs minder onder de aandacht zijn en hebben dus maar tijdelijke attentiewaarde. Een stuk in de dorpskrant of het uitdelen van flyers is prima geschikt voor het krijgen van lokale naamsbekendheid of voor promotie van een evenement. Zorg dus dat je promotiemateriaal bedrukt bij bijvoorbeeld Printdeal. Online is er altijd. De kinderen van nu groeien er mee op. Online marketing is bovendien tijdloos; alles wat je plaatst op je website of via de social media wordt door de zoekmachines gevonden. Nog een voordeel van online marketing is dat de resultaten inzichtelijker zijn en je die dus beter kunt meten. Bij een artikel in de krant moet je het doen met de oplagecijfers van die krant, maar dan heb je geen idee hoeveel mensen het artikel daadwerkelijk gelezen hebben.

SEO en Google Adwords

Binnen online marketing is Google Adwords een veel gebruikte methode terwijl door zoekmachineoptimalisatie je website beter gevonden kan worden en je snel meer bezoekers op je website hebt. De nieuwste technieken bieden ook de mogelijkheid om direct binnen je doelgroep te adverteren. Aan de andere kant blijkt een offline flyercampagne ook nog steeds te werken. De flyers worden uitgedeeld, er wordt een praatje gemaakt en de boodschap blijft hangen bij de mensen.

Zowel offline als online marketing gebruiken

Ook de doelgroep van je onderneming is belangrijk. Bied jij producten of diensten voor met name oudere mensen? Dan is een offline campagne effectiever. Deze groep mensen is minder handig met online zaken en doet het dus vooral met kranten en folders. Ook de verschuiving richting vooral online marketing is goed voor de offline adepten. Zij krijgen zo meer ruimte voor hun artikel in de krant. Het beste is om door offline jouw online zaken aan te jagen. Offline in de vorm van een folder of flyer zorgt voor synergie, online maak je het vervolgens af.