[Advertorial] Eindelijk! Na lang wachten begint het nieuwe seizoen van je favoriete serie. Of er komt een nieuwe game uit, die je uiteraard meteen wilt spelen. Vol spanning druk je op start en dan… niets. Je video streamt niet of de download van je game sputtert en hapert omdat het WiFi-signaal van de router te zwak blijkt te zijn om het hele huis van snel internet te voorzien. Byebye goed humeur, hallo frustratie. Wat nu?

devolo biedt dé oplossing voor een zwak WiFi-signaal: devolo Magic 1. devolo Magic 1 maakt gebruik van de revolutionaire Powerline-technologie, gecombineerd met devolo high-performance mesh-WiFi. Hierdoor zijn snelheden tot wel 1200 Mbps binnen handbereik. Dat is genoeg kracht voor alle hedendaagse internettoepassingen: HD-video’s streamen, online gamen en videogesprekken via je smartphone. Met devolo Magic 1 kan het allemaal. Nog een voordeel: je kan elk stopcontact transformeren in een WiFi-hotspot. Muren, plafonds en gesloten deuren blokkeren dus niet langer het WiFi-signaal. Voor nog meer snelheid sluit je gewoon jouw smart-tv, streamingbox en gameconsole aan op een ethernetpoort.

Razendsnelle WiFi, altijd en overal

Alle WiFi-adapters van de devolo Magic-serie bieden mesh-WiFi van het hoogste niveau en zijn uitgerust met volledig nieuwe en betere WiFi-functies. Met fast roaming zijn alle mobiele toestellen – zoals smartphones en tablets – altijd verbonden met de sterkste WiFi-hotspot. Dit is vooral handig wanneer je jouw mobiele devices in meerdere kamers gebruikt. Alle devolo Magic-adapters nemen bovendien automatisch de WiFi-instellingen van de router over. Op deze manier wordt het mesh-WiFi-netwerk gecreëerd. Het resultaat is razendsnelle WiFi, altijd en overal!

Volledig geautomatiseerd: devolo Magic 1 installeert zichzelf

Het klinkt misschien technisch en ingewikkeld, maar in de praktijk zijn devolo Magic-adapters makkelijk in te stellen. Nadat je de eerste adapter hebt aangesloten, worden alle andere adapters die binnen de twee minuten ook worden aangesloten, automatisch met elkaar verbonden. Bovendien is de verbinding die tot stand komt beveiligd tegen externe toegang. De nieuwe Home Network-app van devolo biedt – als je vragen hebt – een stapsgewijze installatiehandleiding.

Op deze manier garandeert devolo Magic 1 supersnel streamen, gamen en surfen in ruimtes waar het signaal vroeger te zwak was. Eindelijk kan je dat langverwachte spel laden zonder hapering – let’s play!

Voor ieder wat wils

devolo Magic 1 is het instapmodel van de nieuwe devolo Magic-productlijn en werkt via Powerline met een bandbreedte tot 1200 Mbps. De devolo Magic 1 is verkrijgbaar als LAN- en WiFi-uitvoering. Het WiFi-model heeft twee Ethernet LAN-poorten en een snelle WiFi ac met Mesh-functie.

Je kan kiezen uit verschillende pakketten. Van starterkits en losse adapters voor het uitbreiden van Magic-netwerken tot en met WiFi -Multiroom-kits voor grotere huizen; devolo heeft voor ieder wat wils. devolo biedt drie jaar fabrieksgarantie op alle producten.

Meer informatie op www.devolo.be.