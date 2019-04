De meeste mensen nemen jaarlijks een nieuwe telefoon. Hierdoor komt het niet zelden voor dat iemand nog meerdere oude telefoons heeft. Wat kun je nog met deze oude telefoons doen om ze nuttig te maken? Hieronder lees je precies welke opties je hebt. Je hoeft de telefoons in ieder geval nooit weg te gooien!

Laat de telefoons recyclen

Je kunt de telefoons naar een recyclepunt brengen indien je ze niet meer nodig denkt te hebben. Een telefoon bevat verschillende stoffen die nog bruikbaar zijn. Zo bevat de telefoon bijvoorbeeld kleine hoeveelheden goud. Bij één telefoon is dit erg weinig, maar bij grote hoeveelheden telefoons is het zeker de moeite waard om ze te recyclen. Je hebt hier zelf misschien niets aan, maar het is wel goed voor het milieu. Er zijn veel verschillende bedrijven waarbij je de telefoons kunt laten recyclen. Je zorgt er zo voor dat het materiaal op een nuttige manier hergebruikt wordt.

Geef de telefoons aan een ander

Misschien heeft je kleine neefje nog wel een telefoon nodig of kun je de telefoon te koop aanbieden. Als er een telefoon geproduceerd wordt, wordt het milieu hierdoor belast. Hoe langer de telefoon gebruikt wordt, hoe beter dit dus voor het milieu is. Het is daarom een goed idee om de telefoon aan een ander te geven of om de telefoon te verkopen. Dit is een stuk beter dan wanneer je de telefoon gewoon bij het vuilnis gooit. Bovendien kan het verkopen van je oude telefoon ook nog best wat opleveren!

Hergebruik de telefoon

Wordt de telefoon niet gebruikt omdat deze stuk is? Dan kun je de telefoon gewoon laten repareren! Een iPhone reparatie hoeft tegenwoordig helemaal niet duur meer te zijn. Voor relatief weinig geld kun je de telefoon weer laten repareren. Dit is een stuk minder duur dan het aanschaffen van een nieuwe telefoon. De nieuwste telefoons worden steeds duurder, terwijl het verschil in techniek vaak relatief klein is. Het is dus helemaal niet zo’n gek idee om een oude telefoon te hergebruiken en zo een hoop geld te besparen!

Doet je oude telefoon het nog wel, maar heb je op dit moment een betere telefoon? Dan kun je de telefoon natuurlijk ook nog altijd als reserve telefoon gebruiken. Bovendien vinden veel mensen het ook fijn om zowel een zakelijke als een privé telefoon te hebben.