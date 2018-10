De toekomst? Dat is devolo Magic. De revolutionaire technologie biedt hogere snelheid, meer bereik en meer stabiliteit voor de allersnelste WiFi in het hele huis. Om dit mogelijk te maken, combineert devolo hoogwaardige Mesh-WiFi met de nieuwste Powerline-technologie.

Zwakke WiFi?

Het nieuwste seizoen van je favoriete serie is eindelijk weer begonnen. Of de game waar je zo lang op gewacht hebt, is eindelijk beschikbaar. Maar net als je er helemaal klaar voor bent, buffert de serie of loopt je game vast. Waarom? Omdat de WiFi van de router te zwak is om het volledige huis of appartement van snel internet te voorzien. Lang verhaal kort: je goede humeur is ver te zoeken. Wat nu?

De oplossing: devolo Magic

Voor dit soort zwakke WiFi-verbindingen heeft devolo de perfecte oplossing. devolo Magic maakt gebruik van het bestaande elektriciteitsnetwerk om data over te brengen via een nieuwe, revolutionaire Powerline-technologie. Het grote voordeel is dat devolo Magic van elk stopcontact een WiFi-hotspot kan maken. Muren, plafonds en gesloten deuren vormen dus geen obstakel meer voor het WiFi-signaal. Een extra voordeel zijn de Ethernet-poorten, waar smart-tv’s, streamingboxen en consoles op aangesloten kunnen worden, voor superhoge snelheden.

De magie van devolo Magic

Met de nieuwe geavanceerde adapters van de devolo Magic-serie worden snelheden tot 2,400 Mbps bereikt. Dat is genoeg voor alle hedendaagse internettoepassingen, om nog maar te zwijgen over de multimediawereld van de toekomst – het tegelijk streamen van meerdere 4K- of zelfs 8K-video’s, dataslurpende virtual reality-toepassingen en online gamen op maximale snelheid. Met devolo Magic kan het allemaal.

Inclusief Mesh-WiFi

Alle WiFi-adapters in de devolo Magic-serie bieden uitstekende Mesh-WiFi. En ze zijn uitgerust met volledig nieuwe en betere WiFi-opties. Dankzij ‘Fast Roaming’ zijn alle mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, altijd verbonden met de sterkste WiFi-hotspot. Dat is vooral belangrijk voor iedereen die vaak van de ene naar de andere kamer gaat met zijn mobiel toestel. Alle devolo Magic-adapters nemen automatisch de WiFi-instellingen over van de router. Hierdoor ontstaat een ontzettend ‘meshed’ WiFi-netwerk, en beschik je dus altijd en overal over razendsnelle WiFi.

Volledig automatisch: devolo Magic installeert zichzelf

Het klinkt misschien technisch en ingewikkeld, maar in de praktijk is het simpel. De devolo Magic-adapters zijn in een handomdraai klaar voor gebruik. Zodra je de eerste adapter in het stopcontact steekt, maken alle andere adapters die je in de daaropvolgende twee minuten in een stopcontact steekt automatisch verbinding. De verbinding die ontstaat is veilig en beschermd tegen toegang van buitenaf. Vragen of problemen? In de app vind je een installatiegids die je stap-voor-stap door het proces loodst.

Dat is dus hoe de nieuwe devolo Magic-serie ervoor zorgt dat je supersnel kan streamen, gamen en surfen in alle verschillende ruimtes, zelfs op plaatsen waar je tot nu toe nauwelijks verbinding had. Zo kan je die nieuwe afleveringen van je favoriete serie of die langverwachte game zonder problemen streamen en laden. Dat slechte humeur door WiFi-problemen is dus voorgoed verleden tijd.

Beschikbaarheid

devolo Magic is vanaf midden oktober online en in de winkel verkrijgbaar. Om aan alle specifieke wensen te voldoen, is er een breed aanbod pakketten om uit te kiezen. Van Starter Kits en enkele adapters voor het uitbreiden van bestaande Magic-netwerken tot Multiroom Kits voor grotere leefruimtes: devolo is er voor iedereen. Bovendien heeft elk devolo-product een fabrieksgarantie van drie jaar.

Kijk voor meer informatie op https://www.devolo.be/.