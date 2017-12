Allereerst is het belangrijk om te weten: wat is mesh? Bij een mesh-netwerk zijn de WiFi toegangspunten in staat om onderling met elkaar te communiceren, waardoor als het ware een spinnenweb aan verbindingen wordt gevormd. Hierdoor verbinden apparaten zich altijd met het sterkste WiFi toegangspunt. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar omdat alle toegangspunten met dezelfde naam werken.

Het grootste voordeel is het feit dat WiFi-bereik op deze manier drastisch wordt uitgebreid. WiFi-toegangspunten kunnen worden verbonden via een netwerkkabel, stroomkabel (powerline) of via WiFi (Repeater). Je kiest eenvoudigweg de verbinding die in jouw geval het beste past. Door de router, toegangspunten, repeaters en powerline WiFi adapters tactisch te plaatsen, kan je een groot oppervlak creëren waar je draadloos met het internet kan verbinden.

Wat de mesh-technologie nog interessant maakt, is het feit dat het erg gebruiksvriendelijk is. De initiële configuratie wordt gedaan met één druk op de knop. Eenmaal je dat achter de rug hebt, kan je gebruik maken van een app om je netwerk te beheren. Wanneer je doorheen je huis loopt met je smartphone zal er bovendien automatisch met het mesh-toegangspunt worden verbonden die het dichtst bij jou in de buurt is. Op deze manier behoud je te allen tijde een optimale internetverbinding.

Jammer genoeg betaal je voor een gemiddelde mesh-router een stuk meer dan voor een klassiek toestel. Het zal daarom niet voor iedereen opportuun zijn om een mesh-toestel te kopen. AVM pakt het anders aan door geen nieuwe toestellen uit te brengen die mesh ondersteunen, maar zijn eigen toestellen een upgrade te geven. Door middel van een firmware upgrade worden de AVM FRITZ!Box 7490 en 7590 ineens mesh-routers. Voor veel andere FRITZ!Boxen plant AVM in 2018 ook een mesh update.

Een router die mesh-functionaliteit krijgt via een update is bijzonder, maar AVM gaat nog een stap verder en schakelt zijn FRITZ!WLAN WiFi-repeaters en FRITZ!Powerline-adapters ook in om de meshdekking te vergroten. Zo kan je eenvoudig extra ruimtes van WiFi voorzien, zonder dat je moet investeren in dure extra mesh-apparaten.

Mesh betekent dat elk toestel band-steering ondersteunt waardoor de router automatisch bepaalt per toestel welke frequentie het beste werkt: 2,4 GHz of 5 GHz. Beamforming zorgt er dan weer voor dat antennes hun bereik specifiek op jou kunnen richten voor hogere snelheden. Crossband repeating tenslotte zorgt er dan weer voor dat de snelste frequentieband wordt gebruikt zodat je geen verlies in prestaties merkt. Al deze functies gebeuren achter de schermen in de FRITZ!OS-firmware.

Wie zijn AVM FRITZ!Box 7490 of 7590 graag wil upgraden, moet voorlopig met de béta-software aan de slag om mesh te ontgrendelen. Je kan meer info over de installatie in het FRITZ! Lab vinden. Je krijgt zelfs een mooie grafische weergave van de mesh-opstelling in huis met alle hardware, zodat je goed kan zien wat waar actief is.