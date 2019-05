Het begint steeds bij meer mensen door te dringen dat er nood is

aan een vorm van back-up. De volgende vraag is echter, waar sla je

die bestanden op, in de cloud of lokaal op een NAS?

In dit debat zetten we twee manieren om bestanden op te slaan en te back-uppen tegenover elkaar: cloud storage en de NAS (network attached system). Thibault is een groot voorstander van cloud storage, terwijl Jeffrey dan weer liever zijn bestanden bewaart op een NAS. Hieronder zetten ze de voor- en nadelen op een rijtje.

Jeffrey: Thibault, ik zat net artikels van jou over cloud storage te lezen … waarom gebruik jij nog ouderwetse cloud storage en geen geavanceerd NAS-systeem?

Thibault: Ik noem cloud storage liever de toekomst dan “ouderwets”. Vroeger had ik weldegelijk een NAS thuis, maar al snel heb ik een liefde ontwikkeld voor de cloud en de gemoedsrust die die biedt en heb ik tegenwoordig enkele terabytes aan data in de cloud.

Jeffrey: Dus je ziet de NAS liever als een apparaat dat afgedankt aan de straat hoort te staan? Nu zie ik zeker voordelen aan beide kanten. Ik mis zelf toch vrij weinig van de gemoedsrust die de cloud zou moeten bieden. Een NAS met twee harde schijven van 3 TB staat hier prima in mijn slaapkamer. Wat zijn voor jou de onderdelen van cloud opslag die je echt niet kan missen?

Thibault: Met cloud storage weet ik dat mijn data altijd ‘ergens’ beschikbaar is, klaar om door mij gebruikt te worden. Het enige wat het me kost was een account aanmaken en een maandelijks bedrag, voor de rest heb ik er geen omkijken naar. Al mijn data staat in de cloud op gespecialiseerde servers waarvan er bovendien steeds reservekopieën van zijn op verschillende locaties. Een NAS is leuk, maar je hebt de data nog steeds in je eigen huis in eigen beheer. Een van de vuistregels voor een doordacht back-upplan is dat je de back-up ook op een andere locatie bewaart. Hoe kan je ‘s nachts rustig slapen als je weet dat je onvervangbare data ergens op een harde schijf in je huis staat en dat je die mogelijk voor eeuwig kwijt kan zijn als het noodlot toeslaat.

Jeffrey: Een NAS is zeker leuk, bedankt voor het verzinnen van het begin van mijn argument. Om maar te beginnen bij het aanmaken van een account en het betalen van een maandelijks bedrag. Je hoeft bij het aanschaffen van de NAS enkel schijven in het apparaat te stoppen, de NAS in te stellen en je bent klaar. Geen gedoe met accounts bij een clouddienst die wel of niet zo goed zijn beveiliging heeft geregeld. Over kosten gesproken, NAS-systemen zijn op de lange termijn toch wel een stuk goedkoper. Nu ga ik geen tarieven oplijsten, maar ik zou niet willen weten wat 6 TB-opslag in de cloud mag kosten. Natuurlijk is een NAS niet gratis, maar als je naar de levensduur van eens NAS kijkt is het wel interessanter. Je hebt gelijk dat je geen off-site back-up hebt van de documenten, daar is een NAS ook niet op gemaakt. Wat een NAS wel heeft, en dan wordt het voor velen wel vrij technisch, is een RAID-setup. Daarmee staan je gegevens zo op de NAS dat een falende harde schijf er niet voor kan zorgen dat je data verloren gaat. Inmiddels kan ik er prima mee slapen, bedankt dat je het vraagt. Als het huis afbrandt ben je inderdaad de bestanden kwijt, dus dat is iets waar je over moet nadenken als je een NAS in huis plaatst.

Thibault: Er is wel meer waar je over moet nadenken dan enkel een back-up op een andere locatie in het geval van een ramp. Zo is er namelijk ook de bereikbaarheid. Wat als je op verplaatsing bent en een bestand van je NAS nodig hebt, maar dan blijkt dat de NAS niet toegankelijk is vanwege technische problemen (op de NAS zelf of stroomuitval of problemen bij je internetprovider). Wanneer je bestanden op Google Drive zet, dan acht je het niet voor mogelijk dat die bestanden plots niet toegankelijk zijn wegens technische problemen (het kán wel, maar de kans is quasi nihil). Over internetproviders gesproken, ik begrijp ook wel dat het niet altijd evident is om alles in de cloud te doen wanneer bandbreedte en internetsnelheden nog steeds beperkt zijn, afhankelijk van je internetabonnement. Meestal is dat geen probleem, maar als je bijvoorbeeld werkt met videobestanden is het gewoon niet praktisch om die steeds naar de cloud te sturen en allemaal opnieuw te downloaden wanneer je ze nodig hebt. Voor zo’n geval is een NAS zeker de betere keuze, al zo ik de eindresultaten van dat beeldmateriaal nog steeds ergens opslaan in de cloud.

Jeffrey: Het is inderdaad vrijwel onmogelijk dat een bestand niet te bereiken is als het op de servers van Google staat. Dat heeft echter voor mij twee grote nadelen, want je laat je data in principe achter op de server van Google. Het maakt niet uit hoe het privacybeleid in elkaar steekt, maar er is een kans dat ‘ongewenste figuren’ bij je data komen. De servers worden namelijk wel onderhouden door mensen, die dus in alle gevallen ook bij de servers kunnen komen. Daarnaast zijn online services ook niet altijd vrij van een hack; voor NAS-systemen zou je zelfs kunnen besluiten om ze alleen binnenshuis bereikbaar te maken, mocht je er gevoelige bestanden opzetten. Dat is punt één, maar wat nog veel belangrijker is, is dat je via de cloud eigenlijk niks met je data kan doen. Je kan er een bestand, zoals foto’s of video’s, naartoe sturen, maar that’s it. Bij een NAS-systeem heb je veel meer opties. Dan praat ik over de mogelijkheid om bijvoorbeeld een camera aan te sluiten, maar je kan zelfs een Virtual Machine draaien met Linux en de NAS als een desktop gebruiken. Wil je even een video streamen naar je televisie? Je zet Plex aan en de video wordt moeiteloos op je televisie weergegeven. En, zoals je zelf al had aangegeven: een NAS kan, zeker binnenshuis, sneller data transporteren. Zo zou je (bijna) realtime je bestanden kunnen back-uppen.

Thibault: Met een NAS kan je inderdaad veel meer doen, maar sommige mensen willen gewoon hun bestanden synchroniseren en klaar. Voor hen is het te omslachtig om een server op te zetten en te onderhouden. De meer ervaren gebruikers – die bijvoorbeeld video willen streamen – hebben inderdaad meer baat bij een lokale NAS. Toch is de cloud heel handig omdat vele software een integratie biedt met de cloud. WhatsApp kan bijvoorbeeld een back-up in Google Drive plaatsen, net zoals vele andere platformen. Ik denk bijvoorbeeld aan een plugin die dagelijks een back-up maakt van mijn website. Die back-up wordt opgeslagen op mijn Google Drive en het enige wat ik ervoor moest doen was die plugin de nodige rechten geven door in te loggen met mijn Google-account. Uiteindelijk is het – zoals in elke debat – terug afhankelijk van je wensen.

Jeffrey: Uiteindelijk is dat inderdaad wel waar het in zit. Iedere gebruiker heeft zijn eigen voorkeur en wensen. In mijn geval heb ik liever toegang tot de meer zakelijk gerichte functies, terwijl grosso modo de meeste gebruikers de cloud juist heerlijk vinden. Dat heeft dan weer te maken met hoe makkelijk het is: uploaden en klaar. Ik blijf mijn NAS gebruiken, en jij waarschijnlijk de cloud opslag. Dat is perfect, voor iedereen zijn eigen methodiek om data weg te zetten.

Thibault: Zo is dat inderdaad. Waarschijnlijk komen de meeste mensen met beide vormen van opslag in aanraking dus iedereen kan kiezen waar zijn of haar voorkeur ligt. Tot een volgend debat!