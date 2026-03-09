Veel gevraagde taakbalk-functie komt terug naar Windows 11

Microsoft werkt aan een update voor Windows 11 die een functie terugbrengt waar veel gebruikers al een tijd om vragen. Het gaat om de mogelijkheid om de snelle acties in het Actiecentrum opnieuw zelf te beheren.

In oudere versies van Windows 11 (en ook in Windows 10) konden gebruikers bepalen welke knoppen zichtbaar waren in het paneel met snelle instellingen. Daarmee kon je bijvoorbeeld snel functies zoals wifi, bluetooth, vliegtuigmodus of nachtmodus in- of uitschakelen. Op een bepaald moment verwijderde Microsoft echter de optie om tegels toe te voegen of te verwijderen, waardoor het paneel veranderde in een scrolbare lijst met daarin de beschikbare schakelaars.

Hoewel gebruikers de volgorde nog konden aanpassen, leidde de beperking tot heel wat kritiek. Online waren er dan ook regelmatig verzoeken te vinden om de mogelijkheid tot personalisatie terug te brengen.

Functie duikt op in testversies

Volgens informatie uit recente previewbuilds van Windows 11 lijkt Microsoft die feedback nu serieus te nemen. In testversies van het besturingssysteem werd namelijk opnieuw code ontdekt waarmee gebruikers snelle acties kunnen aanpassen. Dat blijkt uit screenshots van de doorgaans betrouwbare insider ‘phantomofearth‘ op X.

This subpage already works properly on devices with a battery, includes a bunch of toggles including one for dark mode. So hey, I guess we are getting a dark mode toggle in quick settings, not a dedicated top-level action though.



(Thanks @itstechbased for the screenshot) https://t.co/IIkfUh6VMz pic.twitter.com/zmDOKQpRCh — phantomofearth ☃️ (@phantomofearth) March 7, 2026

De functie is momenteel nog verborgen in de previewversies, maar de aanwezigheid ervan wijst erop dat Microsoft ze mogelijk in een toekomstige update wil activeren.

Nieuwe energiebesparingsopties

Naast die aanpassing test Microsoft ook een kleine wijziging in het controlecentrum. De knop voor energiebesparing krijgt een apart submenu. Wanneer je op de pijl naast de knop klikt, verschijnt een lijst met instellingen die de batterijduur kunnen verbeteren.

Daaronder vallen onder meer opties zoals het inschakelen van donkere modus, Eco Brightness, de energie-modus en aanpassingen aan het schermcontrast.

Meer verbeteringen voor het systeemvak

Microsoft heeft de afgelopen maanden al vaker gesleuteld aan het systeemvak van Windows 11. Zo kreeg het onderdeel onlangs een indicator voor gedeelde audio, waardoor je sneller toegang krijgt tot instellingen voor audiodeling. Daarnaast introduceerde Microsoft ook aparte volumeregelaars per verbonden apparaat, zodat gebruikers makkelijker het geluid van verschillende audioapparaten individueel kunnen aanpassen.

Wanneer de terugkeer van de aanpasbare snelle acties precies in een stabiele Windows-update verschijnt, is voorlopig nog niet bekend. De aanwezigheid in previewbuilds wijst er wel op dat Microsoft actief werkt aan verdere verfijning van de Windows 11-interface.

