Ex-Microsoft-topman: “Hard gevochten voor verticale taakbalk in Windows 11”

Mikhail Parakhin, een voormalige Microsoft-topman, zou hard gevochten hebben om de verticale taakbalk te behouden in Windows 11. Hij geeft een blik achter de schermen op wat er destijds intern zou zijn gebeurd.

De voorbije dagen kregen Windows 11-gebruikers opvallend goed nieuws te horen: volgens betrouwbare bronnen werkt Microsoft aan de terugkeer van de verticale taakbalk. Die functie verdween bij de lancering van Windows 11 en zorgde jarenlang voor frustratie bij power users.

Op X liet Mikhail Parakhin weten dat hij “hard heeft gevochten” tegen de beslissing om de verticale taakbalk te schrappen. Parakhin is vandaag CTO bij Shopify, maar bekleedde eerder meerdere hoge functies bij Microsoft. Zo was hij onder meer CEO van Advertising and Web Services en Corporate Vice President of Technology, waar hij teams rond Windows, Edge, Search en andere producten aanstuurde. Volgens Parakhin bood een verticale taakbalk duidelijke productiviteitsvoordelen, zeker op breedbeeldschermen. Toch haalde zijn standpunt het uiteindelijk niet van wat het management bij Microsoft wilde.

Terugkeer van verticale taakbalk

De mogelijke comeback van de verticale taakbalk wordt door veel gebruikers gezien als een symbolische koerswijziging. Jarenlang kreeg de community te horen dat de functie “geen prioriteit” was. Nu lijkt Microsoft toch in te binden. Volgens eerdere berichten zou de terugkeer van de verticale taakbalk gepland staan voor deze zomer. Tegelijk werkt Microsoft naar verluidt ook aan de mogelijkheid om de taakbalk opnieuw vrij te kunnen schalen in grootte, een andere beperking waar gebruikers al sinds de introductie van Windows 11 over klagen. Als de geruchten kloppen, zet Microsoft hiermee een stap richting meer flexibiliteit en personalisatie. En dat is precies waar veel Windows 11-gebruikers al sinds dag één om vragen.

Hoewel sommige Windows-gebruikers zijn uitspraken toejuichten, kreeg Parakhin op sociale media ook stevige kritiek. Windows-ontwikkelaar Rafael Rivera wees er bijvoorbeeld op dat Parakhin volgens hem een belangrijke rol speelde bij het introduceren van advertenties en gesponsorde content in Windows, Edge en de Widgets-functie. Die verwijten tonen aan hoe gevoelig wijzigingen in Windows liggen, zeker wanneer ze raken aan de gebruikerservaring of commerciële elementen.