Edge voorgeïnstalleerd op pc’s: Microsoft opnieuw onder vuur

Microsoft ligt opnieuw onder een vergrootglas bij toezichthouders, dit keer vanwege vermeende druk op pc-fabrikanten om exclusief Microsoft Edge voor te installeren op Windows-pc’s. De zaak draait rond het zogenoemde ‘Jumpstart’-programma, dat volgens critici de concurrentie in de browsermarkt zou beperken.

Eerder beschuldigde de Browser Choice Alliance Microsoft al van het bevoordelen van Edge. Nu krijgt die kritiek een officieel vervolg, zo meldt NeoWin. De Braziliaanse mededingingsautoriteit, de Administrative Council for Economic Defense (CADE), onderzoekt op basis van een klacht van concurrent Opera of Microsoft via zijn Jumpstart-programma pc-fabrikanten indirect verplicht om uitsluitend Edge vooraf te installeren op Windows-systemen. Tien grote fabrikanten zouden inmiddels een brief hebben ontvangen, waaronder Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung en LG, naast enkele Braziliaanse spelers zoals Positivo, Multilaser en Daten.

CADE wil onder meer weten hoeveel pc’s die fabrikanten tussen 2020 en 2025 hebben verkocht, uitgesplitst per besturingssysteem. Daarnaast vraagt de toezichthouder gedetailleerde cijfers over toestellen die onder het Jumpstart-programma vielen tegenover systemen daarbuiten. Ook de verkoop van apparaten met Windows in S-modus (waarbij gebruikers enkel apps uit de Microsoft Store kunnen installeren) maakt deel uit van het onderzoek.

Jumpstart in strijd met vrije markt?

Volgens de klacht van Opera vereist het Jumpstart-programma dat pc-fabrikanten Edge exclusief vooraf installeren op Windows-pc’s. CADE wil nu precies in kaart brengen welke voorwaarden daaraan gekoppeld zijn. Zo vraagt de regulator welke derdepartijsoftware (waaronder andere browsers) wél vooraf geïnstalleerd mag worden op toestellen binnen het programma, en onder welke voorwaarden. Daarnaast wil men weten welke software expliciet níét mag worden meegeleverd en op basis van welke contractuele of technische beperkingen.

Ook de commerciële kant wordt doorgelicht. CADE vraagt inzage in contracten en onderhandelingen tussen Microsoft en de betrokken fabrikanten, inclusief eventuele boetes bij niet-naleving. Daarbij wil de toezichthouder weten of er ruimte was voor onderhandeling, of Microsoft wat druk uitoefende om Edge mee te laten installeren. Tot slot wordt gepolst naar de financiële impact voor fabrikanten indien zij uit het Jumpstart-programma zouden stappen.

Browser Choice Alliance juicht onderzoek toe

De Browser Choice Alliance, waarin onder meer Opera, Vivaldi, Wavebox en andere spelers vertegenwoordigd zijn, verwelkomt het onderzoek. Volgens de alliantie is het een belangrijke stap in het aanpakken van mogelijk concurrentieverstorend gedrag dat de keuzevrijheid van consumenten beperkt. De organisatie benadrukt dat de informatieverzoeken van CADE een constructieve fase vormen in het onderzoek en roept andere betrokken partijen op om relevante gegevens aan te leveren. De uitkomst kan volgens hen niet alleen gevolgen hebben voor Brazilië, maar ook voor de wereldwijde browsermarkt.

Microsoft heeft in het verleden vaker juridische discussies gehad rond de bundeling van software binnen Windows. Mocht blijken dat het Jumpstart-programma pc-fabrikanten effectief beperkt in het vooraf installeren van alternatieve browsers, dan dreigt het bedrijf opnieuw in zwaar weer terecht te komen bij mededingingsautoriteiten. Voorlopig is het afwachten hoe Microsoft zich zal verdedigen tegen de aantijgingen. Als de beschuldigingen overeind blijven, belooft dit een nieuwe, mogelijk langdurige strijd te worden over concurrentie, keuzevrijheid en de rol van Edge binnen het Windows-ecosysteem.