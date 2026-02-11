Clickx 451: koopgids smartwatches & aan de slag met Linux Mint Cinnamon 22

Als je op straat, in de trein of aan de koffiemachine op het werkt rondkijkt, is de kans is groot dat je meer smartwatches dan klassieke uurwerken ziet. Wat ooit begon als een gimmick voor techliefhebbers, is tegenwoordig gewoon mainstream. In onze koopgids helpen we je de smartwatch kiezen die het beste bij je past. Slimme horloges meten niet alleen je stappen, maar volgen je gezondheid, houden je verbonden en fungeren steeds vaker als persoonlijke assistent. Zelfs medische functies, zoals het maken van een elektrocardiogram, vinden stilaan hun weg naar consumentenproducten. Als je een Apple Watch hebt, dan laten we je op pagina 82-83 zien hoe dat moet.

Een andere technologische groei met ook minder prettige gevolgen is die van artificiële intelligentie. Die gaat zo hard dat de chipsector zwaar onder druk komt te staan, en dat voelen we met z’n allen in onze portemonnee. Eerst schoten de prijzen van RAM de hoogte in en ook andere onderdelen dreigen nog een stuk duurder te gaan worden. Je leest er alles over in ons achtergrondverhaal.

Maar hoe slimmer onze apparaten worden, hoe belangrijker het is dat wij er zelf ook slimmer mee omgaan. Want wie al eens een smartphone heeft vastgehad die overspoeld wordt door pop-ups en malware, weet hoe snel het mis kan gaan. Onbezonnen rondtikken blijft een van de grootste digitale risico’s. Gelukkig kan je je daar met een beetje kennis en de juiste gewoontes goed tegen wapenen. In onze workshop tonen we hoe je je Android-telefoon beter beschermt tegen digitale indringers.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur