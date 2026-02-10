Nieuwe Windows 11-preview brengt uitgebreide webcaminstellingen en Emoji 16.0

Microsoft heeft onverwacht nieuwe Windows 11-previewbuilds uitgebracht voor testers in zowel het Dev Channel als het Beta Channel. Ondanks het verschil in buildnummer bevatten beide versies exact dezelfde vernieuwingen. De blikvangers zijn ondersteuning voor Emoji 16.0 en nieuwe, uitgebreidere instellingen voor webcams.

Het gaat om build 26300.7760 in het Dev Channel en 26220.7755 in het Beta Channel. De update rolde op maandag uit, wat ongebruikelijk is voor Insider-releases.

Emoji 16.0 en meer webcaminstellingen

Met deze builds begint Microsoft de uitrol van Emoji 16.0 voor Windows Insiders. De nieuwe emojireeks is bewust beperkt gehouden, maar bestaat wel uit zorgvuldig gekozen toevoegingen. Elke grote categorie krijgt één nieuw pictogram, met als doel emoji te introduceren die in uiteenlopende culturen en contexten herkenbaar zijn. Zodra de update is geïnstalleerd, verschijnen de nieuwe emoji automatisch in het emoji-paneel van Windows 11 en kunnen ze overal in het systeem worden gebruikt.

Een tweede opvallende vernieuwing is te vinden bij de camera-instellingen. Voor ondersteunde webcams voegt Microsoft nu opties toe om pan- en tiltbewegingen rechtstreeks vanuit Windows aan te sturen. Dat gebeurt via de Instellingen-app, onder Instellingen > Apparaten en stuurprogramma’s > Camera’s. De nieuwe bediening verschijnt in het gedeelte met basisinstellingen van de geselecteerde camera en maakt het eenvoudiger om het beeld nauwkeurig af te stellen, zonder extra software van de fabrikant.

© Microsoft

Kleine verbeteringen aan prestaties en interface

Naast de twee grote toevoegingen bevat de update ook een reeks kleinere verbeteringen die geleidelijk worden uitgerld. Microsoft sleutelde onder meer aan de visuele ervaring en prestaties in specifieke situaties, zoals wanneer de taakbalk automatisch wordt verborgen, bij onverwacht flikkerende bureaubladiconen en bij beveiligingsmeldingen van Windows Security. Volgens Microsoft moeten die aanpassingen niet alleen voor een rustiger beeld zorgen, maar ook voor een vlottere interactie met het systeem.

De nieuwe functies zijn voorlopig alleen beschikbaar voor Windows 11 Insiders in het Dev en Beta Channel. Wanneer ze hun weg vinden naar de stabiele versie van Windows 11, is nog niet bekend.