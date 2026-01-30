Edge 144-update pakt bugs en beveiligingslekken aan

Microsoft heeft opnieuw een update uitgebracht voor zijn Edge-browser. Versie 144.0.3719.104 volgt amper een week na de vorige beveiligingspatch en richt zich vooral op het dichten van kwetsbaarheden en het oplossen van prestatieproblemen. Grote nieuwe functies zijn er niet, maar voor zowel eindgebruikers als IT-beheerders zitten er wel degelijk nuttige verbeteringen in.

Zoals bij de meeste Edge-updates draait het ook nu grotendeels om beveiliging. Microsoft heeft een ernstige kwetsbaarheid in Chromium aangepakt die het mogelijk maakte om via een gemanipuleerde webpagina gegevens uit andere domeinen te lekken. Het probleem zat in de achtergrondwerking van de Fetch API en werd door Google als “high severity” bestempeld. Gebruikers hoeven zelf niets te doen om zich te beschermen, behalve de update installeren.

De belangrijkste wijziging speelt zich af achter de schermen. Microsoft breidt de Edge Management Service verder uit, waardoor IT-beheerders voortaan ook browserbeleid kunnen instellen voor macOS-, iOS- en Android-toestellen. Tot nu toe lag de focus vooral op Windows, maar in gemengde bedrijfsomgevingen wordt die beperking steeds problematischer. Met deze uitbreiding kunnen organisaties hun Edge-beleid centraler beheren, ongeacht het platform waarop medewerkers werken.

Voortbouwend op Edge 144

Deze update bouwt verder op de grotere Edge 144-release die eerder deze maand verscheen. Die versie kreeg vooral aandacht omdat Microsoft het eindelijk eenvoudiger maakte om Copilot uit de werkbalk te verwijderen. Met een simpele rechtermuisklik kan de AI-knop voortaan verborgen worden, iets waar veel gebruikers al langer om vroegen. Ook het automatisch opslaan van adresgegevens bij formulieren werd verfijnd. Edge vraagt nu expliciet of je die informatie wil bewaren, wat het herhaaldelijk invullen van webformulieren iets minder omslachtig maakt.

Microsoft staat intussen alweer klaar met de volgende stap. Edge versie 145 wordt verwacht in de loop van februari 2026 en zal opnieuw een reeks functionele vernieuwingen meebrengen. Details daarover zijn voorlopig schaars.