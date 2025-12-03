Clickx 448-449: XTRA mobile – helemaal mee met tablets en smartphones & koopgids mini-pc’s

Wat is klein, maar toch groot genoeg? Dat is een vraag die we ons in de techwereld steeds vaker stellen. Want waarom zou je nog een logge desktop gebruiken als een mini-pc vandaag even vlot meedraait? Ze zijn zuiniger, stiller en passen letterlijk overal tussen. De Mac mini is misschien de bekendste, maar wie liever bij Windows blijft, vindt verrassend veel compacte krachtpatsers. Je leest er alles over in onze koopgids.

Iets dat we vandaag als vanzelfsprekend ervaren is de beschikbaarheid van het internet: van bankzaken, tot werk en ontspanning: als thuis of op het werk de wifi uitvalt, zitten we met de handen in het haar. Wat als het internet wereldwijd zou crashen? Wellicht grijpen we dan al snel terug naar oldschool oplossingen: bellen in plaats van chatten en papier in plaats van apps. We nemen je verderop mee in dit scenario.

En omdat het bij Clickx rond deze tijd van het jaar ‘wel wat meer mag zijn’, vind je in dit dikke dubbelnummer maar liefst 56 XTRA-pagina’s rond tablets en smartphones. Of je nu zweert bij iOS of liever bij Android blijft: er is keuze genoeg zonder dat het een rib uit je lijf is. We maken ook nostalgische uitstapjes door de techgeschiedenis en werpen een blik op de toekomst. Zo ben je weer helemaal mee en kan je zélf met kennis van zaken advies uitdelen aan vrienden en familie.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur