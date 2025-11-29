Itsme breidt uit naar alle 27 EU-landen: digitale identiteit zet grote stap vooruit

Het totale aantal ondersteunde landen komt daarmee op 32, zo laat Itsme weten. Ook het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en IJsland staan op de lijst. De uitbreiding past in de ambitie van Itsme om één veilige identificatiemethode te bieden die over landsgrenzen heen werkt. Het is een stap die Europa al jaren probeert te zetten met de eIDAS-regels en de aankomende Europese digitale portefeuille.

Voor de meeste Belgen zal er op korte termijn weinig veranderen: zij gebruiken de app al dagelijks voor banken, overheidsdiensten en andere platformen. Maar internationaal opent de bredere beschikbaarheid wel nieuwe mogelijkheden. Zo haalt Itsme zelf het voorbeeld aan van vrachtwagenchauffeurs die door meerdere landen rijden en op verschillende locaties moeten aantonen wie ze zijn. Denk aan toegang tot beveiligde zones in havens of logistieke sites: één identiteitsapp die overal geaccepteerd wordt, maakt dat proces eenvoudiger.

Ook expats kunnen er handig gebruik van maken. Het laat hen toe om sneller een lokale bankrekenign te openen in landen waar Itsme ondersteund wordt. Zo vermijden ze een hoop papierwerk, scandocumenten en fysieke afspraken. De identiteit via de smartphone-app bevestigen volstaat.

Groot bereik, stevige reputatie

Dat Itsme deze Europese stap kan zetten, is geen toeval. Met meer dan 7,5 miljoen gebruikers en bijna volledige adoptie in België heeft het platform al bewezen dat het grootschalige digitale identificatie aankan. Volgens de sector is er momenteel geen andere Europese speler die in zoveel landen actief is. Bovendien voldoet Itsme aan het hoogste beveiligingsniveau onder eIDAS en is de technologie klaar voor integratie met de toekomstige European Digital Identity Wallet. Die compatibiliteit maakt dat het platform nu al meespeelt in wat later de standaard voor digitale identiteit in de EU moet worden.

Europese ambities worden concreter

De uitbreiding naar alle EU-landen betekent niet dat Itsme overal meteen gebruikt kan worden voor bankzaken of overheidsportalen: dat hangt af van de lokale samenwerking en integratie. Maar dat de app nu in heel Europa beschikbaar is, maakt de stap naar grensoverschrijdende digitale diensten wel aanzienlijk kleiner.

Voorlopig blijft Itsme vooral een Belgisch succesverhaal, maar één met duidelijke Europese ambities. Dankzij de volledige EU-dekking liggen de kaarten gunstig om een rol van betekenis te spelen in hoe we ons online identificeren binnen de hele Unie.