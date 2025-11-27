Ernstig beveiligingslek ontdekt bij ASUS-routers: update meteen

ASUS waarschuwt voor een nieuw lek in drie van zijn populaire routers: de DSL-AC51, DSL-AC750 en DSL-N16. Door een fout in de firmware kunnen aanvallers deze toestellen op afstand overnemen. Heb je thuis een van deze modellen staan, dan is het absoluut de moeite om meteen te updaten.

Routers zijn al jaren een geliefkoosd doelwit van hackers, en dat is niet vreemd: wie je router in handen krijgt, heeft in principe een sleutel tot je hele thuisnetwerk. Van laptops tot slimme lampen: alles wat met wifi verbonden is, kan dan worden misbruikt of onderschept. ASUS bevestigt dat dit lek behoorlijk ernstig is. Er is nog geen bewijs dat het actief wordt uitgebuit, maar je wilt niet wachten tot dat wel gebeurt. Een aanvaller kan verkeer onderscheppen of zelfs volledige controle nemen over het toestel, en dat scenario wil je absoluut vermijden.

ASUS-routers gepatcht

Gelukkig heeft ASUS snel een patch uitgebracht. De nieuwe firmwareversie 1.1.2.3_1010 dicht het lek en is al meteen beschikbaar. Je kunt de update downloaden via de supportpagina van ASUS (even je modelnummer ingeven) of via de officiële ASUS-routerapp. Het installeren duurt maar een paar minuten en voorkomt dat de kwetsbaarheid kan worden uitgebuit.

Het is bovendien geen slecht idee om na de update meteen je routerwachtwoord te vervangen, voor de zekerheid. En zoals altijd: updates zo snel mogelijk installeren blijft de beste bescherming tegen nieuwe kwetsbaarheden.

Merk je dat je router almaar minder updates krijgt, dan is dat een goed moment om een vervanger te overwegen. Een toestel zonder beveiligingspatches wordt al snel het zwakste punt in je netwerk. Zelfs als al je andere apparaten up-to-date zijn, kan één oude router de deur openzetten voor problemen.