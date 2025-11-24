Ook Kladblok krijgt AI, gebruikers reageren misnoegd

Kladblok, jarenlang het lichtste en meest no-nonsense programma in Windows, blijft onder Windows 11 grote veranderingen ondergaan. Wat ooit een snelle, simpele kladblok-app was, evolueert nu in sneltempo richting een soort mini-Word, compleet met opmaakfuncties én AI. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Tabellen in Kladblok: handig of overbodig?

In de meest recente Canary- en Dev-build kunnen Windows Insiders twee nieuwe features testen. De opvallendste: ondersteuning voor tabellen. Kladblok laat je nu via de opmaakbalk of Markdown-syntax eenvoudige tabellen invoegen, zodat je notities wat meer structuur krijgen. Die stap bouwt verder op een reeks opmaakopties die Microsoft eerder dit jaar al toevoegde, zoals vet en cursief, koppen, lijsten en hyperlinks. Voor sommigen een logische evolutie, voor anderen opnieuw een functie die eigenlijk eerder thuishoort in Word.

Nog gevoeliger ligt de uitbreiding van de ingebouwde AI-functies. De tools Write, Rewrite en Summarize kregen een update, waardoor hun antwoorden sneller binnenrollen via zogenaamde streaming responses. Technisch gezien een verbetering, maar voor veel gebruikers totaal naast de kwestie: ze willen überhaupt géén AI in Kladblok.

Gebruikers reageren misnoegd

Online reacties liegen er niet om. Op Reddit omschrijft een gebruiker het als “feature bloat” (overbodige toevoeging, nvdr.), en iemand anders stelt dat Kladblok “niet langer te vertrouwen is” nu er AI in verwerkt zit. Veel kritiek klinkt variaties op dezelfde frustratie: Kladblok was goed omdat het simpel was. Waarom moet het dan per se anders? Opvallend is dat verschillende gebruikers grappen dat Microsoft eerst WordPad schrapte, om daarna stap voor stap Kladblok te vullen met dezelfde functies. Voor hen voelt dit alsof een eenvoudige tool onnodig wordt opgeblazen, terwijl er al genoeg zwaardere alternatieven bestaan.

Daarnaast duikt steeds vaker het bredere sentiment op dat AI-moeheid toeslaat. Techreuzen (met Microsoft op kop) blijven AI integreren in zowat elke app, zelfs wanneer een groot deel van het publiek daar niet op zit te wachten. Kladblok blijft immers voor miljoenen mensen hét programma om snel even iets neer te pennen: code, logs, lijstjes of ruwe notities. Hoe meer functies erbij komen, hoe groter de vrees dat het originele karakter verdwijnt.

Of Microsoft uiteindelijk luistert naar die kritiek, valt nog af te wachten. Maar één ding wordt duidelijk: gebruikers willen best nieuwe opties, zolang de ziel van Kladblok niet verloren gaat.