Black Friday: onze redactie zocht en vond de beste deals op elektronica

Black Friday beloont geduldige koopjesjagers, maar het blijft elk jaar opletten geblazen. Sommige webshops strooien gretig met spectaculaire percentages, terwijl de ‘korting’ eigenlijk nauwelijks verschilt met de gewone prijs (of de gemiddelde adviesprijs van de laatste 30 dagen). Of erger: prijzen die net voor de actieperiode kunstmatig werden verhoogd. Daardoor zie je al snel door de bomen het bos niet meer, en wordt het lastig om te bepalen welke deals nu écht interessant zijn.

Om je dat zoekwerk te besparen, heeft de Clickx-redactie de belangrijkste categorieën uitgekamd en enkel de echte toppers geselecteerd. Van laptops en smartphones tot slimme gadgets en pc-accessoires: we tonen je alleen de aanbiedingen die écht een goeie deal zijn, en die je terugvindt bij betrouwbare webshops. Zo begin je goed geïnformeerd aan de koopjesjacht en trap je alvast niet in de val van de valse kortingen.

De beste deals voor Black Friday 2025

Laptops

HP OmniBook 7 AI 14-fr0752nb – Laptop – 14 inch: 1.059 euro 829 euro

De HP OmniBook 7 AI (14-fr0752nb) is een slanke en robuuste 14-inch laptop die kracht combineert met draagbaarheid. Hij draait op Windows 11 Home en wordt aangedreven door een Intel Core Ultra 5 225U-processor, in combinatie met 16 GB LPDDR5-werkgeheugen en een snelle 1 TB SSD, wat zorgt voor vlotte prestaties en voldoende opslag. Het helder 2K-scherm (met 16:10-verhouding) biedt levendige kleuren en is “Eyesafe® Certified” om vermoeide ogen te vermijden. Dankzij het lichte gewicht van ongeveer 1,41 kg en een batterijduur tot 16 uur is de OmniBook ideaal voor onderweg, terwijl hij door zijn militaire duurzaamheidstesten goed bestand is tegen dagelijkse slijtage.

ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0054 Azerty: 499 euro 329 euro

De ASUS Chromebook Plus CX3402CBA‑PQ0054 is een veelzijdige 14″ Chromebook gebouwd voor efficiëntie én mobiliteit. Hij draait op Chrome OS en heeft een Intel Core i3-1215U-processor met 6 kernen, wat zorgt voor stabiele prestaties bij web- en kantoortaken. De laptop beschikt over 8 GB LPDDR5-geheugen en 128 GB opslagruimte, zodat je vlot kan multitasken en lokaal bestanden kan bewaren. Het 14″ Full HD-scherm (1920×1080) is anti-glare en ideaal voor langdurig gebruik. Qua connectiviteit vind je onder andere: twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten (met ondersteuning voor opladen en extern scherm), en een HDMI-poort. De ingebouwde Wi-Fi 6 en Bluetooth zorgen voor snelle, stabiele draadloze verbindingen. De batterij is stevig: 50 Wh, volgens Asus goed voor langdurig gebruik onderweg. Daarnaast weegt hij ongeveer 1,44 kg, wat hem relatief licht maakt voor een 14″-laptop. Het toetsenbord heeft een Belgische AZERTY-indeling, ideaal voor wie gewend is aan die lay-out. Kortom, dit is een prima keuze voor wie een robuuste, vlotte Chromebook zoekt voor studeren, werken of surfen, zonder te veel in te boeten op mobiliteit.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K100GGMB Azerty: 629 euro 529 euro

De Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100GGMB) is een lichte en compacte laptop met een 15,3″ (16:10) IPS-scherm met een resolutie van 1920×1200. Hij wordt aangedreven door een Intel Core i5-13420H (8 kernen) in sommige configuraties, maar er bestaat ook een versie met i7-13620H. Hij heeft 16 GB DDR5-geheugen (1 onboard + 1 SO-DIMM) en een 512 GB PCIe SSD, wat zorgt voor vlot multitasken en snelle opstarttijden. Qua connectiviteit biedt hij onder andere: twee USB-A-poorten, één USB-C-poort met Power Delivery en DisplayPort-functionaliteit, een HDMI 1.4-poort, een SD-kaartlezer, en audio-jack. Zijn draadloze verbindingen bestaan uit Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2. De 50 Wh-batterij in combinatie met de 65 W-lader zorgt voor redelijke accuduur en snelle bijlading. Het toestel weegt ongeveer 1,59 kg en heeft een Belgisch AZERTY-toetsenbord met numeriek deel. Kort gezegd is dit een solide allround laptop: krachtig genoeg voor productiviteit en studietaken, maar toch licht en draagbaar genoeg om mee te nemen.

Televisies

Hisense 75U79Q 75″ ULED Mini-Led 4K (+€ 200 cashback): 1699 euro 999 euro

De Hisense 75U79Q 75″ ULED Mini‑LED 4K is een indrukwekkende 75-inch televisie met Mini-LED-achtergrondverlichting en een 4K UHD-resolutie van 3840×2160 pixels. Dankzij de local dimming- en quantum-dot-technologie levert hij diepe zwartwaarden en zeer levendige kleuren. Met een verversingsfrequentie van 144 Hz en ondersteuning voor Game Mode PRO (VRR), is hij ideaal voor gamers: snelle beelden en weinig input-lag zorgen voor een vlotte spelervaring. Voor HDR bevat hij ondersteuning voor HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG én Dolby Vision IQ. Op audiovlak beschikt de tv over een ingebouwde subwoofer en een geluidsconfiguratie van 2×10 W + 20 W met Dolby Atmos-decoding, wat zorgt voor een warme en meeslepende geluidservaring. Het smart-platform is VIDAA U, waarmee je gemakkelijk apps, AI-upscaling en andere moderne functies kunt gebruiken. Qua connectiviteit heb je onder meer vier HDMI-poorten (waarvan 2 met HDMI 2.1), wat veelzijdig gebruik mogelijk maakt (consoles, soundbar, streaming, …). Fysiek is de tv behoorlijk fors: hij weegt ongeveer 28,5 kg en vereist een VESA-bevestiging van 600×400 mm, als je hem aan de muur wilt hangen. Kortom, de Hisense 75U79Q biedt een uitstekende mix van beeldkwaliteit, game-features en premium functionaliteit — zeker voor wie een grote, moderne tv zoekt.

LG G5 OLED65G56LS – 65 inch – 4K OLED Evo Max – 2025: 2.695 euro 1.999 euro

De LG OLED65G56LS (G5, 65″) is een premium 65-inch OLED-tv uit de G5-serie (2025) met een 4K-evo-paneel dat zorgt voor diepe zwartwaarden en levendige kleuren. Hij wordt aangedreven door de krachtige α11 AI Processor Gen 2, die content slim opschaalt en het beeld optimaliseert. Qua beeldkwaliteit ondersteunt de tv HDR10, Dolby Vision en HLG en werkt hij met OLED Dynamic Tone Mapping Pro voor betere helderheid en contrast.

tvspecialisten.be Voor gamers is dit een uitstekende keuze: hij biedt VRR tot 165 Hz, NVIDIA G-Sync en AMD FreeSync, plus een responstijd van 0,1 ms en vier HDMI 2.1-poorten. Het slimme platform draait op webOS 25, met AI-ondersteuning en de Magic Remote als afstandsbediening. Het audiosysteem is krachtig: 60 W vermogen, 4.2-kanaals en ondersteuning voor Dolby Atmos. Dankzij het minimalistische “One-Wall Design” hangt de tv strak tegen de muur, zonder zichtbare kabels of ruimte tussen muur en scherm.

LG C5 OLED55C56LB – 55 inch – 4K OLED Evo – 2025: 1.599 euro 1.199 euro

De LG C5 OLED55C56LB is een elegante 55-inch 2025-OLED-tv met een schitterend 4K OLED Evo-paneel en realtime diep zwart. Hij wordt aangedreven door de α9 AI-processor Gen 8, die elk frame slim analyseert en opschaalt voor extra detail en helderheid. Dankzij het lichtversterkende algoritme (Brightness Booster) komt het beeld tot 30 % feller uit in vergelijking met standaard OLED-modellen. Voor gamers is de tv ook een sterke keuze: hij ondersteunt VRR tot 144 Hz, heeft vier HDMI 2.1-poorten die compatibel zijn met G-SYNC en FreeSync, en biedt supersnelle reactietijden dankzij OLED-technologie. Qua HDR draait de C5 op Dolby Vision, HDR10 én HLG, en via Dynamic Tone Mapping Pro en AI genre-selectie wordt het contrast slim afgestemd op je content. Ook op vlak van geluid scoort de tv goed: hij heeft een 2.2-kanaals audiosysteem van 40 W en ondersteunt Dolby Atmos, wat zorgt voor een meeslepende luisterervaring.

Tablets

Samsung Galaxy Tab A11 – 4G – 128GB – Gray: 274,80 euro 219 euro

Samsung Galaxy Tab A11 4G (128 GB) is een compacte en veelzijdige 8,7″-tablet in grijze uitvoering, ideaal voor onderweg. Hij heeft een scherp TFT-scherm met een resolutie van 1340×800 en een verversingssnelheid van 90 Hz, wat zorgt voor vloeiend scrollen en kijken. Aangedreven door een MediaTek Helio G99-processor en gecombineerd met maar liefst 8 GB RAM en 128 GB opslag, biedt hij voldoende kracht én ruimte voor apps, media en documenten. Die opslag kun je bovendien uitbreiden tot 2 TB via microSD – ideaal als je veel wil bewaren. Ook qua connectiviteit zit je goed: dankzij de 4G/LTE-module blijf je online zonder afhankelijk te zijn van wifi. De tablet weegt 337 gram, wat hem licht en draagbaar maakt. De batterij is 5.100 mAh groot en ondersteunt 15 W-laden via USB-C. Voor audio krijg je twee luidsprekers met Dolby Atmos, plus een koptelefoonaansluiting van 3,5 mm. Verder is de A11 voorzien van een 5 MP selfiecam voor videogesprekken en een 8 MP camera aan de achterkant. Hij draait op Android (One UI) en volgens Samsung krijg je langdurige software-support (updates tot meerdere jaren). Kort gezegd: de Galaxy Tab A11 4G is een compacte, snelle en goed uitgeruste tablet voor wie onderweg verbonden wil blijven — perfect voor media, studie of lichte productiviteit.

Samsung Galaxy Tab S11 – 256GB – Silver: 959 euro 749 euro

De Samsung Galaxy Tab S11 256 GB (Silver) is een premium 11-inch Android-tablet met een slank en licht ontwerp (dikte slechts 5,5 mm). Het scherm is een Dynamic AMOLED 2X-paneel met 120 Hz ververssnelheid en een piekhelderheid tot 1.600 nits, wat zorgt voor vloeiende animaties en uitstekend beeld, ook in zonlicht. In zijn binnenkant huist een krachtige MediaTek Dimensity 9400+-chip die soepel multitasken mogelijk maakt en AI-taken aankan. De tablet beschikt over 12 GB RAM en 256 GB opslag, die je nog uitbreidbaar is via microSD (tot 2 TB). De batterij van 8.400 mAh gaat volgens Samsung tot 18 uur videoweergave mee, en hij laadt snel via 45 W snelladen. Andere highlights: de Tab S11 is IP68-gecertificeerd, wat hem stof- en spatwaterbestendig maakt. Hij wordt geleverd met een gehexagonal S Pen (inclusief), ideaal voor notities of tekenen. Dankzij Samsung DeX kun je de tablet omtoveren tot een desktop-achtige ervaring met meerdere vensters. Tot slot: hij heeft quad speakers voor krachtig geluid én een vingerafdrukscanner in het scherm voor veilige ontgrendeling.

Apple iPad Air 11 Inch (M3): 669 euro 558 euro

De nieuwe iPad Air 11″ met M3-chip werd gelanceerd in 2025 en biedt een krachtige 8-core CPU (4 performance- en 4 efficiency-cores), een 9-core GPU en een 16-core Neural Engine voor snelle AI- en creatieve taken. Het 11-inch Liquid Retina-display van 2.360 × 1.640 pixels levert heldere kleuren dankzij P3-kleurspectrum, True Tone en 500 nits piekhelderheid. Aan opslagkant kun je kiezen tussen 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB. Qua camera’s zit er een 12 MP groothoeklens achter met f/1.8 en tot 5x digitale zoom, terwijl de selfiecam een 12 MP ‘Center Stage’-sensor is. Voor connectiviteit heb je een USB-C-poort, plus een magnetische connector voor Apple Pencil Pro of Apple Pencil (USB-C). Dankzij zijn slanke design van slechts 6,1 mm dik en een gewicht van 460 g blijft hij prettig in de hand. De M3-chip maakt de iPad Air bijzonder geschikt voor intensieve taken zoals video bewerken, tekenen, gamen én AI-gebaseerde workflows, terwijl hij toch energie-efficiënt blijft voor dagelijks gebruik.

Smartphones

Apple iPhone 15 blauw (256 GB): 839 euro 677,27 euro

De iPhone 15 met 256 GB opslagruimte in blauwe kleur combineert design en prestaties op topniveau. Hij beschikt over een 6,1-inch Super Retina XDR-display, wat zorgt voor scherpe en levendige beelden. Onder de motorkap zit de A16 Bionic-chip, die voldoende kracht biedt voor dagelijks gebruik, multitasken en veeleisende apps. De dubbele camera aan de achterkant (waaronder een 48 MP hoofdsensor) maakt prachtige foto’s, ook bij weinig licht, terwijl de frontcamera perfect is voor selfie’s en video’s. Verder heeft deze iPhone USB-C-poort, spat- en stofbestendigheid (IP68), en een aluminium frame met glazen rug voor een premium look en feel.

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB): 1.199 euro 879 euro

De Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) is het nieuwe paradepaardje van Samsung en legt de lat opnieuw hoger op vlak van prestaties, schermkwaliteit en camerakracht. Het toestel heeft een groot 6,9-inch Dynamic AMOLED 2X-display met hoge helderheid en een variabele verversingssnelheid tot 120 Hz, waardoor alles – van scrollen tot gamen – heerlijk vloeiend aanvoelt. Binnenin zit de Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip, gekoppeld aan 12 GB RAM, wat zorgt voor bliksemsnelle respons en voldoende power voor veeleisende apps en AI-functies. Op cameravlak pakt de S25 Ultra uit met een veelzijdige quad-camerasetup, waaronder een 200 MP hoofdcamera, een 50 MP groothoeklens, een 50 MP periscooplens met 5× optische zoom en een 10 MP telelens voor 3× zoom. Voorop zit een 12 MP selfiecamera. De stevige behuizing met titanium frame en Gorilla Glass Armor 2 biedt uitstekende duurzaamheid, aangevuld met IP68-water- en stofbestendigheid. Een batterij van ongeveer 5000 mAh houdt het toestel makkelijk een volledige dag vol, terwijl zowel 5G, Wi-Fi 7 als Bluetooth moderne connectiviteitsopties garanderen. De smartphone draait op Android 15 met One UI 7, inclusief de nieuwste Galaxy AI-functies.

OnePlus 13R (256 GB): 549 euro 469 euro

De Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) is een vlaggenschip-smartphone die uitblinkt in prestaties, beeldkwaliteit én foto-capaciteiten. Hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite for Galaxy, in combinatie met 12 GB RAM. Het grote 6,9-inch Dynamic AMOLED 2X-display heeft een QHD+-resolutie van 3.120 × 1.440 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz, wat zorgt voor vloeiende animaties en indrukwekkende helderheid. Op cameravlak biedt de S25 Ultra een sterke setup: achteraan vind je een 200 MP hoofdcamera, een 50 MP ultra-groothoeklens, een 50 MP periscooplens (5× optische zoom) en een 10 MP telelens (3× zoom). De fotomogelijkheden worden aangevuld met 8K-videoregistratie en geavanceerde AI-functies. De frontcamera is 12 MP. Qua ontwerp combineert het toestel een lichtgewicht titanium frame met Gorilla Glass Armor 2 voor extra duurzaamheid, en het heeft een IP-68-certificering voor bescherming tegen stof en water. De accucapaciteit ligt op 5.000 mAh, en de telefoon ondersteunt 45 W snelladen. Wat connectiviteit betreft, heb je 5G, Wi-Fi 7, ultrasonische vingerafdrukherkenning en face unlock. Op softwarevlak draait het toestel op Android 15 met One UI 7, en Samsung voorziet meerdere jaren updates. Verder is er ondersteuning voor S Pen, wat extra mogelijkheden biedt voor productiviteit en creatief werk. Kort samengevat is de Galaxy S25 Ultra (256 GB) een indrukwekkende, toekomstgerichte smartphone die uitermate geschikt is voor wie topprestaties, fotografie en een premium ontwerp wil combineren.

Smartwatches

Apple Watch Series 10 46 mm: 419 euro 369 euro

De Apple Watch Series 10 46 mm heeft een strak en licht aluminium design in diepzwart (“Jet Black”). De kast meet 46 × 39 × 9,7 mm en weegt slechts 36,4 gram in de GPS-versie. Aan boord vind je de krachtige S10-chip met 64-bit dual-core processor en een 4-core Neural Engine, plus 64 GB opslag om apps, muziek of andere data lokaal op te slaan. Het 1,96″ LTPO3 OLED-scherm (416 × 496 pixels) is helder (tot 2000 nits) en heeft een always-on-modus. Qua sensoren beschikt de Watch over een elektrische hartslagsensor, optische hartslagsensor, temperatuursensor, dieptemeter en een watertemperatuursensor. Het horloge is waterbestendig tot 50 meter (5 ATM) en stofdicht volgens IP6X-standaard. Op het gebied van gezondheid en sport biedt de Series 10 functies zoals ECG, SpO₂-metingen, slaapanalyse en detectie van diepe ademhalingsstoornissen (zoals slaapapneu). De batterij zou ongeveer 18 uur meegaan bij normaal gebruik, terwijl via snel opladen (USB-C) flinke bijladingen mogelijk zijn. Verder draait de Watch op watchOS 11, dat slimme functies toevoegt zoals on-device Siri, “double tap”-bediening, en nieuwe gezondheids-apps. Kortom: de Series 10 46 mm in diepzwart is een premium smartwatch die modern design combineert met sterke prestaties en veelzijdige gezondheidsfunctionaliteit.

Garmin Fenix 7s Pro Solar 42mm

De Garmin Fenix 7S Pro Solar (42 mm) is een robuuste multisport-GPS-smartwatch ontworpen voor mensen met kleinere polsen die geen concessies willen doen aan functionaliteit. Hij heeft een compacte kast van 42 × 42 × 14,1 mm en weegt slechts 63 g (met de polymeren behuizing), of 58 g bij de titaniumversie. Het scherm is een 1,2″ transflectief MIP-display (240 × 240 pixels), wat zorgt voor uitstekende afleesbaarheid in zonlicht én een laag energieverbruik. Onder de kristallen bovenkant zit een Power Sapphire™-zonne­laasje, waardoor de batterij in combinatie met zonlicht extra lang meegaat. Hierdoor kun je volgens Garmin tot 14 dagen gebruiken in smartwatch-modus als je regelmatig zonlicht vangt. In de meest zuinige modus (“Battery Saver”) haal je volgens opgave zelfs tot 38 dagen, met nog veel meer in zonne-omstandigheden. Voor GPS-gebruik haalt hij tot 37 uur (of 46 uur met de solar-laag), afhankelijk welke satellietsystemen je gebruikt. Qua materialen combineert de 7S Pro Solar een versterkte polymeren kast met een achterkant van titanium of staal en een saffier- of Power Sapphire-lens, wat zorgt voor zowel duurzaamheid als licht gewicht. De band is 20 mm breed en kan eenvoudig verwisseld worden dankzij Garmin’s QuickFit-systeem.

OnePlus Watch 2 – Black Steel

De OnePlus Watch 2 Black Steel is een stijlvolle en krachtige smartwatch die zowel robuust als verfijnd aanvoelt dankzij zijn behuizing van roestvrij staal. De kast meet 47,0 × 46,6 × 12,1 mm en weegt ongeveer 49 g zonder en 80 g met de band. Het 1,43″ AMOLED-scherm heeft een resolutie van 466 × 466 pixels, werkt met 326 ppi en is beschermd door 2,5D saffierkristal — dat zorgt voor extra krasbestendigheid. De helderheid kan tot ongeveer 600 nits reiken, wat het scherm ook goed leesbaar maakt in fel licht. Onder de motorkap draait de Watch 2 op een dual-engine-architectuur: een Snapdragon W5 Gen 1-chip voor krachtige taken en een energiezuinige BES 2700-chip voor achtergrondtaken, wat zorgt voor een slimme balans tussen prestaties en batterijduur. De batterijcapaciteit bedraagt 500 mAh, en volgens OnePlus kan je tot 100 uur halen in “Smart Mode”. In de zuinige “Power Saver”-modus zou dat oplopen tot ongeveer 12 dagen. Qua connectiviteit is er onder andere dual-frequentie GPS (L1 + L5), Wi-Fi, Bluetooth 5.0 en NFC (waardoor je bijvoorbeeld Google Wallet kunt gebruiken). Voor metingen heb je sensoren zoals hartslag (PPG), SpO₂, versnellingsmeter, gyroscoop en barometer.