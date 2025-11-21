Belgische online shoppers al voor 5 miljoen opgelicht: wees waakzaam met Black Friday

Belgische shoppers zijn dit jaar al voor meer dan vijf miljoen euro opgelicht. Wie bestelt bij een webshop met een .be-adres, loopt gelukkig veel minder risico.

In de aanloop naar Black Friday roept wijzijn.be (een initiatief van DNS Belgium) consumenten op om extra alert te zijn wanneer ze online koopjes jagen. De waarschuwing komt niet uit de lucht vallen: volgens cijfers van de FOD Economie kwamen er dit jaar al ruim 4.500 meldingen binnen van frauduleuze webshops en malafide dienstverleners. De totale schade loopt op tot maar liefst 5.128.007 euro. En dan hebben we het alleen over de mensen die effectief melding maken: de meeste slachtoffers doen dat niet, waardoor het werkelijke bedrag waarschijnlijk een stuk hoger ligt.

Het gaat trouwens niet alleen om webshops met verdachte deals. Ook malafide loodgieters, slotenmakers of pseudo-internetapotheken blijken gretig misbruik te maken van mensen die dringend hulp of medicatie nodig hebben. Uit de meldingen blijkt dat vooral .com-domeinen problematisch zijn (1.649 meldingen), gevolgd door .nl (538). Slechts 317 klachten gingen over een .be-adres. “Dat verschil is geen toeval”, klinkt het bij wijzijn.be.

Waarom .be veiliger is

DNS Belgium houdt al jaren een streng oog op alle Belgische domeinnamen. Registraties worden actief gecontroleerd, en wie onvolledige of verdachte gegevens doorgeeft, riskeert dat zijn domein snel offline wordt gehaald. Dat gebeurde dit jaar al met zo’n 70 websites, waarvan 16 webshops. Volgens Kristof Tuyteleers, CISO bij DNS Belgium, werpt dat duidelijk zijn vruchten af: “.be staat niet voor niets in de top 10 van veiligste domeinnamen ter wereld, volgens NetBeacon. De kans op fraude is bij .be aanzienlijk kleiner dan bij internationale extensies”, klinkt het.

Dat de waarschuwing nodig is, blijkt uit een opvallende vaststelling: amper 27 procent van de Belgen weet precies wat een domeinnaam is. 57 procent kent enkel de grote lijnen en 17 procent tast grotendeels in het duister. Eén op de zes Belgen let zelfs nooit op de domeinextensie van een website. Toch kan precies dat detail je veel ellende besparen.

Tuyteleers legt het nog eens helder uit: “Een domeinnaam is het unieke adres op het internet, opgebouwd uit een naam en een extensie zoals .be of .com. Begrijpen wat dat precies betekent, helpt consumenten beter inschatten of een website betrouwbaar is.”

5 tips voor veilig online shoppen

Met Black Friday voor de deur deelt DNS Belgium vijf eenvoudige tips om online valkuilen te vermijden:

Kijk naar de URL

Een veilig webadres begint meestal met ‘https://’ en toont een slotje in de adresbalk. Dat zegt niet alles, maar zonder die beveiliging is extra opletten de boodschap.

Controleer de domeinnaam

Oplichters spelen slim in op typfouten en lookalike-domeinen. Enkele voorbeelden die je kunnen misleiden:

belfuis.be in plaats van belfius.be;

safeonweb-be.com in plaats van safeonweb.be;

safe.onweb.be (waar eigenlijk onweb.be de domeinnaam is).

Kijk of een webshop een keurmerk heeft

Sites met een logo van Safeshops.be of BeCommerce zijn doorgaans betrouwbaar. Klik wel op het logo en controleer of de webshop effectief vermeld staat op de officiële website van het keurmerk.

Wees kritisch bij té mooie deals

Zie je een laptop van 900 euro aangeboden voor 400? Of een product dat overal uitverkocht is, maar “vandaag toevallig” wél beschikbaar is in een bepaalde webshop? Het kan, maar vaak zijn dit de typische trucs van oplichters die je willen doen doorklikken.

Check de contactgegevens

Een betrouwbare webshop vermeldt minstens:

een e-mailadres;

een telefoonnummer;

een fysiek adres en BTW-nummer.

Bij .be-websites kan je via dnsbelgium.be nagaan wie de domeinnaam geregistreerd heeft. Voor internationale domeinen kan dat via who.is. Twijfel je aan het BTW-nummer? De Europese Commissie laat je makkelijk controleren welk bedrijf erachter zit.