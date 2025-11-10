Windows 11 krijgt mogelijk haptische feedback zoals op de iPhone

Microsoft sleutelt aan een nieuwe functie in Windows 11 die je letterlijk laat voelen wat er op je scherm gebeurt.

In de nieuwste testversies van het besturingssysteem is een verborgen optie opgedoken die haptische feedback toevoegt. Dat zijn kleine trillingen die reageren op wat je doet, zoals het vastklikken van vensters of het slepen van bestanden. Het geeft tactiele feedback op je handelingen en als dat goed uitgevoerd is, kan het voor velen prettig aanvoelen.

De functie werd opgemerkt door de bekende Windows-speurder Phantomofearth op X (voorheen Twitter) en is bedoeld voor laptops met een haptisch trackpad, zoals de Surface Laptop 7 en de Surface Laptop Studio. Volgens de beschrijving in de instellingen kun je straks “subtiele vibraties voelen wanneer je vensters vastzet, objecten uitlijnt en meer”. Gebruikers kunnen ook zelf bepalen hoe sterk die feedback aanvoelt.

Feature uit de smartphonewereld

Haptische feedback is geen uitvinding van Microsoft. Apple gebruikt de technologie al jaren in zijn iPhones en MacBooks, waar je kleine trillingen voelt bij het indrukken van virtuele knoppen of bij het uitvoeren van acties. Ook veel Android-smartphones doen dat tegenwoordig. Windows lijkt nu dus dezelfde richting uit te gaan, en dat is geen slecht idee: een lichte trilling geeft een gevoel van controle en maakt het systeem wat levendiger.

Volgens bronnen bij Windows Central werkt Microsoft al sinds 2022 aan deze functie. In de huidige testversies is ze nog niet actief, maar de optie zit al verstopt in het instellingenmenu. Het wijst er wellicht op dat ze binnenkort getest zal worden door Insiders.

Alleen op bepaalde laptops

Niet iedereen zal de trillingen meteen kunnen voelen. De functie werkt enkel op laptops met een haptic engine in het touchpad, en dat zijn er voorlopig niet veel. Fabrikanten zullen de ondersteuning zelf moeten toevoegen. Gelukkig kun je de feedback gewoon uitschakelen als je niet wil dat je laptop trilt bij elke muisbeweging.

Het lijkt op het eerste gezicht maar een klein detail, maar zulke verfijningen maken Windows 11 weer wat prettiger in gebruik. Het besturingssysteem krijgt er een tikje meer gevoel en persoonlijkheid bij, letterlijk in dit geval.