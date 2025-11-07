Microsoft wil het rommelige rechtsklikmenu van Windows 11 eindelijk opkuisen

Microsoft gaat binnenkort met een update het rechtsklikmenu in Windows 11 inkorten en overzichtelijker maken.

Wie in Windows 11 met de rechtermuisknop klikt, krijgt tegenwoordig een hele waslijst aan opties te zien. Handig in theorie, maar in de praktijk is het menu zó vol geraakt dat het overzicht volledig zoek is. Microsoft heeft gelukkig wel oor naar de vaak gehoorde kritiek van gebruikers en werkt aan een grondige opkuis.

Tijdens een livestream van de WinUI Community Call liet het bedrijf voor het eerst zien wat het van plan is. De oplossing krijgt de naam Split Context Menu en moet ervoor zorgen dat het menu eindelijk weer overzichtelijk wordt.

Rechtsklikmenu: minder rommel, meer logica

Volgens Microsoft is het huidige systeem verouderd. Het menu toont nu vaak dezelfde lange lijst, los van welke actie je nu precies wilde uitvoeren. Vaak moet je te lang kijken en zoeken voor je de juiste optie gevonden hebt, want er verschijnen ook opties die eigenlijk helemaal niets te maken hebben met de context.

De nieuwe versie moet daar verandering in brengen. Dankzij een nieuw onderdeel, SplitMenuFlyoutItem, kan Windows straks beter inschatten wat relevant is voor de gebruiker. Het menu past zich dus aan op basis van wat je aanklikt, met duidelijke groepen en submenu’s. Zo blijft alles compacter en makkelijker te gebruiken.

Wanneer het vernieuwde contextmenu effectief naar gebruikers wordt uitgerold, is nog niet duidelijk. Microsoft moet de nodige API’s nog afwerken en zal het systeem eerst uittesten via het Windows Insider-programma. Maar dat de dagen van het overvolle rechtsklikmenu geteld zijn, lijkt gelukkig zeker.