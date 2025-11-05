Chrome kan nu je rijbewijs- en paspoortnummers bewaren, maar is dat wel veilig?

Chrome kan voortaan niet alleen je adres of betaalkaart onthouden, maar ook je rijbewijs- en paspoortnummer. Is dat wel veilig?

Wie ooit online een formulier moest invullen met zijn paspoortgegevens, weet hoe omslachtig dat is. Chrome wil dat klusje nu voor je overnemen met een nieuwe functie: Enhanced Autofill. Die vult niet alleen standaardinfo zoals je naam of telefoonnummer in, maar ook meer gevoelige gegevens zoals je rijbewijsnummer, paspoortnummer of autogegevens. Google heeft de functie nog niet overal uitgerold. Of jouw Chromeversie de functie al heeft, kan je checken via Instellingen > Automatisch invullen en wachtwoorden. Als daar een optie ‘Enhanced autofill’ (‘Geavanceerd automatisch invullen) verschijnt, kan je ze inschakelen.

Volgens Google is alles ontworpen om het proces veiliger en slimmer te maken. Chrome herkent automatisch de juiste velden, en vult alleen in met jouw toestemming. De gegevens worden volgens de zoekreus alvast versleuteld bewaard, zodat niemand er zomaar bij kan.

Hoe veilig is dat echt?

Toch wringt er iets. Want gevoelige gegevens als een paspoortnummer opslaan in een webbrowser, blijft toch wat ongemakkelijk. Hoewel Google dus zegt dat de functie veilig is en je gegevens privé blijven, zeggen security-experts voorzichtig te blijven. “Het systeem is goed beveiligd zolang je Google-account en toestel dat ook zijn”, zegt Jason Soroko van beveiligingsbedrijf Sectigo aan ZDNet. “Chrome vraagt telkens om bevestiging vooraleer iets wordt ingevuld, en met een extra beveiligingszin kan je je data nog beter beschermen”, weet hij.

Maar Soroko waarschuwt ook: geen enkel systeem is waterdicht. Zodra Chrome die gegevens op een website invult, kunnen ze wel degelijk onderschept worden, bijvoorbeeld via een valse website die eruitziet als een officiële dienst.

Zo blijf je beschermd

Wil je Enhanced Autofill gebruiken, dan komt het erop aan om zelf waakzaam te blijven. Zo controleer je in de eerste plaats of je de website waarop je een formulier invult, vertrouwt. Tweestapsverificatie instellen voor je Google-account is bovendien altijd een goed idee en maakt je login een pak moeilijker te gebruiken door iemand anders. Daarnaast houd je Chrome liefst ook up-to-date en kan je ‘Geoptimaliseerde beveiliging’ activeren tegen phishing. Gebruik je een publieke pc of die van een vriend of familielid, dan doe je er natuurlijk ook goed aan geen gegevens te bewaren in Google Chrome.

Een veiliger alternatief?

Wie liever op zeker speelt, kan ook een wachtwoordbeheerder gebruiken. Die doet grotendeels hetzelfde, maar bewaart gegevens in een extra beveiligde kluis. Een wachtwoordmanager houdt die data alvast gescheiden wanneer iemand toch toegang krijgt tot je automatisch ingevulde gegevens voor formulieren.