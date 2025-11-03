Recente bestanden verdwijnen door nieuwe Windows 11-instelling

Windows 11 krijgt straks een vernieuwd Startmenu waarin je eindelijk de aanbevolen apps en bestanden kunt uitschakelen. Handig, zou je denken, maar wie dat doet, merkt plots dat ook de recente bestanden in Verkenner verdwijnen.

De wijziging maakt deel uit van de Patch Tuesday-update van november, die op 11 november uitgerold wordt naar alle gebruikers. Daarmee krijgt Windows 11 een fris Startmenu met meer controle over wat er wel of niet zichtbaar is. Zo kun je voortaan de lijst met aanbevolen apps en documenten volledig verbergen via Instellingen > Personaliseren > Start.

Maar wie die optie uitschakelt, ontdekt al snel een onverwacht neveneffect: ook de recente bestanden in Verkenner worden niet langer weergegeven.

Verbonden instellingen

Volgens Windows Latest heeft Microsoft de aanbevelingen van het startmenu technisch gekoppeld aan de lijst met recente bestanden in Verkenner. Beide functies worden samen beheerd via één instelling met de naam ‘Aanbevolen bestanden weergeven in Start, recente bestanden in Verkenner en items in Jump Lists’.

Wie deze optie uitvinkt, schakelt dus onbedoeld drie functies tegelijk uit. En dat zorgt voor verwarring, want gebruikers willen vaak wél hun recente documenten zien in Verkenner, maar liever geen overbodige aanbevelingen in het startmenu.

© Windows Latest

Windows 11-architectuur

De verklaring ligt vermoedelijk in de onderliggende architectuur van Windows 11. Microsoft gebruikt één centrale ‘activity engine’ om recente bestanden, apps en websites bij te houden. Wanneer je die uitschakelt, verdwijnt die informatie overal in het systeem. Dat bespaart complexiteit, maar beperkt tegelijk de vrijheid van de gebruiker.

Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat dit voor frustratie zal zorgen. De kans is groot dat Microsoft later alsnog een fijnmazigere instelling toevoegt waarmee je Verkenner en Start los van elkaar kunt beheren.

Uitrol en einde voor 23H2

In de tussentijd werkt Microsoft aan nog een andere verbetering: een dynamisch Startmenuformaat. In testversies past het menu zich automatisch aan de schermgrootte aan, maar voorlopig kunnen gebruikers dat nog niet handmatig wijzigen. Het vernieuwde Startmenu verschijnt op 11 november via een verplichte update voor alle pc’s met Windows 11 24H2 en 25H2.

Let wel: Windows 11 23H2 krijgt de update niet meer en ontvangt in november zijn laatste beveiligingspatch. Wie nog met die versie werkt, doet er dus goed aan om snel te upgraden, niet alleen om bij te blijven, maar ook om je systeem en bestanden veilig te houden.