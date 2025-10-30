Western Digital onderzoekt opnieuw problemen met omstreden SMR-schijven: bepaalde modellen gaan te vaak stuk

Concreet gaat het gaat om schijven van 2 TB tot 6 TB die rond 2020 op de markt kwamen. Het is dezelfde reeks die WD eerder al een rechtszaak opleverde. In een verklaring aan het Duitse Heise Online zegt WD: “Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de basis van alles wat we doen. We nemen de bevindingen van 030 Datenrettung Berlin GmbH ernstig en hebben onze ingenieursteams opdracht gegeven om de omvang en details van deze meldingen te onderzoeken”, klinkt het.

Het zijn opnieuw dataspecialisten en herstelbedrijven die alarm hebben geslagen. Zij merkten dat bepaalde WD-schijven met SMR-structuur (oftewel Shingled Magnetic Recording) fundamentele fouten vertonen, met een verhoogd risico op permanente dataverlies of zelfs fysieke schade aan de schijf. Volgens de Duitse firma 030 Datenrettung gaat het onder meer om de modellen met serienummers WD0EZAZ, WD0EDAZ en WD*0EFAX bij de schijven van 2 tot 6 TB.

Opvallend is dat WD al in 2021 onder vuur kwam te liggen door exact dezelfde schijven. Toen bleek dat het bedrijf niet had vermeld dat de betreffende WD Red- en Blue-modellen gebruikmaakten van SMR-technologie, die wel goedkoper is maar ook trager en minder betrouwbaar bij RAID- of NAS-toepassingen. WD moest toen een schikking van 2,7 miljoen dollar betalen, waarbij klanten een kleine compensatie ontvingen.

Wat maakt SMR zo problematisch?

SMR-schijven zijn ontworpen om meer data op dezelfde ruimte te kunnen opslaan door schrijfsporen deels te overlappen. Daarbij kan je de vergelijking maken met dakpannen. Dat levert tot 25 procent extra capaciteit op, maar het herschrijven van overlappende gegevens brengt meer risico’s en slijtage met zich mee. Zeker bij kleinere consumentenmodellen zorgt dat al jaren voor compatibiliteitsproblemen met RAID- en ZFS-systemen.

Volgens de nieuwe rapporten leidt dat nu ook tot een opvallend hoog aantal storingen bij oudere WD-schijven. Sommige gebruikers melden zelfs harde mechanische geluiden en dat is dan vaak een teken dat de lees- of schrijfarm de geest geeft. WD benadrukt dat nieuwere Purple- en grotere SMR-schijven niet getroffen zouden zijn. Toch raden dataspecialisten aan om bij oudere modellen uit 2020 of later je hardware te controleren en zo snel mogelijk een back-up te maken.

Geschiedenis herhaalt zich bij Western Digital

De kwestie raakt een gevoelige snaar bij gebruikers die de eerdere fouten bij Western Digital nog niet vergeten zijn. Dat de fabrikant nu opnieuw moet onderzoeken of zijn SMR-drives fundamenteel gebrekkig zijn, zal het vertrouwen van consumenten niet helpen herstellen. Of WD deze keer transparanter te werk gaat, zal moeten blijken. Eén ding is zeker: wie nog een oude WD Blue of Red SMR-schijf in zijn systeem heeft, kijkt best even of die nog in goede gezondheid verkeert.