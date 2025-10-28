Bug bij lichte/donkere modus in Windows 11 was niet de schuld van Microsoft

De plotselinge wissels waren geen nieuw experiment van Microsoft, maar dus wel degelijk een vervelende bug in PowerToys, het hulpprogramma dat onder meer extra functies toevoegt aan Windows. In de recente update naar PowerToys 0.95 introduceerde Microsoft een nieuwe functie: Light Switch. Die moest het leven van Windows-gebruikers makkelijker maken door automatisch te schakelen tussen licht en donker thema, bijvoorbeeld bij zonsopkomst en -ondergang.

Op papier was dat een prima idee, zeker als je je de moeite wil besparen om handmatig te wisselen tussen de twee modi. Alleen bleek de functie meteen standaard ingeschakeld, waardoor Windows bij veel gebruikers op eigen houtje van uiterlijk veranderde. De feedback liet niet lang op zich wachten: overal verschenen klachten over laptops en pc’s die zonder waarschuwing van kleurenschema wisselden.

“Dat was niet de bedoeling”

Volgens het PowerToys-team was de automatische activatie van Light Switch nooit gepland. “We hadden niet de bedoeling dat Light Switch standaard aanstond. Dat was een fout, en we werken aan een oplossing”, aldus ontwikkelaar Jaylyn in een reactie op GitHub. Met de update naar versie 0.95.1 is die fout intussen rechtgezet. Microsoft raadt gebruikers die nog steeds problemen ervaren aan om Light Switch even uit en weer aan te zetten, zodat de instelling zich correct herstelt.

PowerToys is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde voor Windows-gebruikers die wat extra controle willen. Het hulpprogramma biedt handige snufjes zoals betere vensterindeling, sneltoetsbeheer en nu dus ook thema-automatisering. De Light Switch-functie had een valse start, maar toont wel dat Microsoft luistert naar zijn community. Na deze kleine misstap kunnen gebruikers weer rustig kiezen wanneer hun bureaublad licht of donker kleurt, zonder dat hun pc daar zelf over beslist.