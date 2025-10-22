ChatGPT Atlas gelanceerd: ‘Chrome killer’ in wording?

Atlas lijkt op het eerste gezicht een klassieke browser met tabbladen, bladwijzers en een incognitomodus, maar onderscheidt zich door de volledige integratie van ChatGPT. Gebruikers hoeven niet langer tussen tabbladen te springen of tekst te kopiëren: de chatbot is direct beschikbaar in de interface. Zo kun je tekst selecteren in je mailbox, op het kleine ChatGPT-icoontje klikken en de AI vragen om je mail te herschrijven of te verbeteren. OpenAI demonstreerde ChatGPT Atlas in een livestream.

ChatGPT-integratie en Agent Mode

Daarnaast heeft de browser een ‘Ask ChatGPT’-knop in de rechterbovenhoek, waarmee een zijpaneel opent dat toegang heeft tot de webpagina die je bekijkt. ChatGPT kan zo bijvoorbeeld een filmrecensie samenvatten of computercode uitleggen. Opvallend: OpenAI dekt zichzelf al een beetje in en geeft aan dat de antwoorden niet altijd feilloos zijn. Gebruikers moeten dus (zoals steeds met AI) alert moeten blijven voor mogelijke fouten. Atlas verschijnt eerst voor macOS, maar zal later ook naar Windows, iOS en Android komen.

De opvallendste functie is de ‘Agent Mode’. Die geeft ChatGPT tijdelijk de controle over een browsertabblad. Tijdens de demonstratie verzamelde de AI automatisch ingrediënten van een recept, logde die in op Instacart en plaatste de producten in het winkelmandje. Dat alles gebeurde pas nadat de gebruiker toestemming gaf, want veiligheid staat volgens OpenAI voorop. De AI kan geen code uitvoeren of bestanden op je computer benaderen, en je kunt het proces op elk moment onderbreken. Deze modus is voorlopig enkel beschikbaar voor ChatGPT Plus- en Pro-abonnees.

ChatGPT Atlas heeft ‘browser memories’

Een andere nieuwe functie zijn de browser memories, waarbij ChatGPT onthoudt wat je eerder hebt bekeken. Zo kan de AI bijvoorbeeld een takenlijst maken op basis van je recente zoekopdrachten of verdergaan met je cadeauspeurtocht van gisteren. OpenAI benadrukt dat dit systeem uitstaat bij installatie en geen wachtwoorden of betalingsgegevens opslaat. Wie wil, kan alle opgeslagen herinneringen ook handmatig verwijderen.

© OpenAI

De integratie van AI in browsers is duidelijk de nieuwe evolutie in de strijd tussen techgiganten. Google verweeft zijn Gemini-chatbot in Chrome, terwijl Microsoft hetzelfde doet met Copilot in Edge. OpenAI probeert met Atlas een alternatief te bieden dat ChatGPT-gebruikers een naadloze ervaring geeft tussen chatten en surfen.

Volgens StatCounter heeft Google Chrome momenteel nog een marktaandeel van 71%, met Apples Safari op de tweede plaats. OpenAI hoopt daar verandering in te brengen, en hoopt de browse-ervaring naar eigen zeggen slimmer en persoonlijker te maken.