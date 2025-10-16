Vrienden en familie kunnen je nu helpen om je Google-account te herstellen

Google heeft een nieuwe manier toegevoegd waarop je met wat hulp van vrienden, familie of kennissen je Google-account kan herstellen.

Het is tegenwoordig zeker aan te raden om belangrijke accounts, zoals je Google-account, online te beveiligen met behulp van tweestapsverificatie (2FA), maar het kan soms een ramp zijn om je account te herstellen als je ineens geen toegang meer hebt tot die 2FA-methode. Nu maakt Google het gelukkig iets makkelijker om dit op te lossen.

Google introduceert Herstelcontacten

Als je niet meer op je tweestapsverificatie kan vertrouwen, kan je hopelijk nog wel op je vrienden of familie vertrouwen om je te helpen je Google-account te herstellen bij problemen met inloggen. Hiervoor heeft Google Herstelcontacten gecreëerd (via XDA Developers).

© Google

Dit is een extra mogelijkheid die je nu kan toevoegen aan je account om het herstellen van je account bij problemen met inloggen wat makkelijker te maken. Zo blijf je niet buitengesloten uit je account als je bijvoorbeeld ineens geen toegang meer hebt tot het apparaat waar je 2FA-codes op staan Dat is een voorbeeld dat Google zelf ook noemt in zijn blogpost over de nieuwe functie.

Je kan nu tot 10 vertrouwde “herstelcontacten” instellen en in plaats van zelfs tweestapsverificatie uit te voeren via een app, kan een van je vertrouwde contacten de tweede stap vormen bij het inloggen. Je geselecteerde herstelcontact ziet overigens ook geen vertrouwelijke informatie tijdens dit proces.

Herstelcontacten instellen voor je Google-account

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat herstelcontacten niet beschikbaar zijn voor “Google-accounts die zijn ingeschreven voor Geavanceerde beveiliging en Google Workspace-accounts”, maar deze accounts kunnen wel als herstelcontact voor iemand anders dienen. Kinderaccounts kunnen geen herstelcontacten gebruiken en ook niet als herstelcontact dienen.

Je kan mensen als herstelcontact toevoegen door naar g.co/recovery-contacts te navigeren (en eventueel eerst nog in te loggen met je Google-account). Hier voeg je simpelweg een e-mailadres van een persoon die je hiermee vertrouwt in en je kan deze persoon een verzoek sturen. Die persoon krijgt dan een melding met daarbij je naam, e-mailadres en profielfoto en kan binnen 7 dagen de uitnodiging accepteren of weigeren. Je kan zelf een herstelcontact zijn voor maximaal 25 andere accounts. Je krijgt een melding als je uitnodiging geaccepteerd is (niet als deze geweigerd is).

Als je uitnodiging eenmaal geaccepteerd is, kan je wel pas na een periode van 7 dagen gebruikmaken van deze optie voor accountherstel. Bij problemen met inloggen kan je vervolgens een herstelcontact selecteren bij je herstelopties en een ‘nummer ophalen’. Je moet dit zo snel mogelijk delen met je herstelcontact, want dit nummer verloopt na 15 minuten. Het contact krijgt 3 verschillende nummers in beeld te zien en moet het juiste nummer selecteren, zodat jij weer kan inloggen.