Clickx 446: ‘Fibersnel’ internet: slimme marketingtruc? & koopgidsen e-readers en ergonomische muizen

Fiber is al even hét modewoord in telecomland, maar sommige providers nemen een loopje met de realiteit. In hun reclamecampagnes noemen ze internet via coax en VDSL zomaar ‘fibersnel’. En dat terwijl de beperkingen van de oude infrastructuur niet plotseling magisch zijn verdwenen. Laat je als thuisgebruiker dus geen rad voor de ogen draaien, want ‘fibersnel’ en ‘fiber’ zijn absoluut niet hetzelfde. Daarom helpen we je deze maand op weg om die marketingtruc te doorprikken.

Ook typisch aan technologie is dat ze na een tijdje als vanzelfsprekend gezien wordt. GPS, bijvoorbeeld, is iets dat we dagelijks massaal gebruiken en waar een boeiende geschiedenis aan vasthangt. Daar duiken we samen even in.

Tot slot hebben we nog heel wat aankoopadvies in petto. Denk je aan een nieuwe ergonomische muis of e-reader? Of wil je graag een e-bike aanschaffen om van de nazomer te genieten? Bij Clickx zijn we van alle markten thuis.

Veel leesplezier,

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur