Windows 11 krijgt ingebouwde speedtest in de Taakbalk

De optie zit verstopt in de meest recente testversies van Windows 11 en werd gespot door phantomofearth op X. Klik je met de rechtermuisknop op het wifi-icoontje in de systeemtray, dan verschijnt er een nieuwe keuze: ‘Snelheidstest uitvoeren’. Ook in het snelle wifi-menu staat een knop die hetzelfde doet. In de praktijk opent Windows dan een ingebouwde testtool van Bing in je browser, waarmee je meteen je upload- en downloadsnelheid ziet.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Handig, want zo kan je snel controleren of je provider levert wat hij belooft, of om uit te sluiten dat een trage verbinding de oorzaak is van je problemen. Het scheelt bovendien weer een zoektocht naar derde apps of websites. Het werkt zoals je zou verwachten: na een korte check zie je de latency, download- en uploadsnelheid. Op zich niets mis mee, maar veel gebruikers hadden wellicht gehoopt op een écht ingebouwde oplossing, rechtstreeks in Windows zelf.

Promotie voor Bing of nuttige feature?

Critici merken op dat dit vooral weer een manier lijkt om Bing wat zichtbaarheid te geven. Microsoft krijgt wel vaker het verwijt dat het Windows vult met snelkoppelingen naar eigen diensten, en niet iedereen zit te wachten op nog meer ‘bloatware’. Aan de andere kant kan de feature handig zijn voor wie geen zin heeft om telkens een aparte site te zoeken. Zeker minder technische gebruikers zullen het waarderen dat Windows de optie gewoon aanbiedt via de Taakbalk.

Omdat de functie nog in testfase zit, heeft Microsoft nog tijd om eraan te sleutelen. Een meer elegante oplossing zou zijn om de speedtest in een klein venster of widget te integreren, in plaats van een browser te openen. Dat zou het geheel gebruiksvriendelijker maken en tegelijk minder opdringerig doen voelen. Voorlopig blijft het dus afwachten hoe de feature er uiteindelijk uit zal zien. Microsoft heeft nog niets officieel aangekondigd, en het kan nog enkele maanden duren voor de speedtest voor alle gebruikers zichtbaar zal zijn.