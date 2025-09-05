Firefox verlengt ondersteuning voor Windows 7 en 8 opnieuw

De browserbouwer heeft nu via zijn release-kalender laten weten dat gebruikers nog minstens tot 24 maart 2026 beveiligingsupdates zullen ontvangen. Wel moeten gebruikers overstappen naar de zogeheten Firefox ESR (Extended Support Release). Dit is een speciale versie van de browser die langere tijd updates ontvangt, maar geen nieuwe functies meer krijgt. Momenteel is dat versie 115, maar vanaf juli 2026 verschuift de ESR naar versie 140.

“We hebben besloten om de ondersteuning voor ESR 115 op Windows 7 tot en met 8.1 en macOS 10.12 tot en met 10.14 te verlengen tot maart 2026. In februari 2026 zullen we deze beslissing opnieuw evalueren en eventuele updates over het einde van de ondersteuning van ESR 115 bekendmaken”, klinkt het. Eerder dit jaar beloofde Mozilla al dat de ondersteuning zou doorlopen tot augustus 2025. Nu komt er dus opnieuw een verlenging van een half jaar bovenop. Dat betekent dat miljoenen pc’s die nog op verouderde Microsoft-systemen draaien, voorlopig veilig kunnen blijven surfen met Firefox.

Definitief afscheid in zicht?

Of Mozilla daarna nog langer ondersteuning blijft bieden, is onzeker. In februari 2026 bekijkt de organisatie opnieuw de situatie en volgt er een beslissing. Mogelijk wordt dat het moment dat de stekker er definitief uitgaat voor Windows 7 en 8. Voorlopig kunnen gebruikers van oudere systemen dus opgelucht ademhalen, al wordt het duidelijk steeds moeilijker om aan het moderne web mee te doen met besturingssystemen die door Microsoft zelf al jaren niet meer worden ondersteund.