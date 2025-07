Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Vanaf 1 augustus verdwijnt de mogelijkheid om wachtwoorden te beheren in de Microsoft Authenticator-app. Microsoft heeft aangekondigd dat de app zich voortaan uitsluitend zal focussen op verificatie- en aanmeldbeveiliging, niet langer op wachtwoordbeheer.

In de aanloop naar die verandering werden al enkele functies uitgefaseerd. Sinds kort kunnen gebruikers geen nieuwe wachtwoorden meer toevoegen of importeren in de app, en ook automatisch invullen van wachtwoorden wordt deze maand stopgezet. In augustus verdwijnt de wachtwoordfunctie helemaal. Betaalinformatie zal na juli verdwijnen, en ongebruikte wachtwoorden worden daarna ook automatisch verwijderd.

De Authenticator-app blijft wel essentieel voor het gebruik van passkeys, de nieuwe standaard die wachtwoorden op termijn moet vervangen. Wie passkeys voor zijn Microsoft-account gebruikt, heeft Authenticator nodig om zich aan te melden. De functie uitschakelen betekent ook dat passkeys niet langer werken.

Toegang blijft via Edge-browser

Wie momenteel wachtwoorden in Authenticator heeft opgeslagen, verliest die gegevens niet automatisch. De informatie is gekoppeld aan je Microsoft-account en blijft beschikbaar via de Edge-browser, op voorwaarde dat je daar het automatisch invullen van wachtwoorden inschakelt. Microsoft wil met deze wijziging een meer eenduidige gebruikerservaring bieden binnen zijn browseromgeving.

Wie liever een andere wachtwoordmanager gebruikt, kan zijn gegevens exporteren uit Authenticator. Die zijn vervolgens te importeren in bijvoorbeeld Google Password Manager of Apples iCloud Keychain.

Met de wijziging volgt Microsoft de bredere trend richting wachtwoordloze authenticatie, waarbij gebruikers meer worden aangemoedigd om passkeys en verificatie-apps te gebruiken in plaats van traditionele wachtwoorden.