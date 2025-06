Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Na meer dan 40 jaar trouwe dienst als sobere teksteditor krijgt Kladblok (Notepad) eindelijk een opfrisbeurt: Microsoft voegt rijke tekstopmaak toe, inclusief ondersteuning voor vet, cursief, lijsten en zelfs Markdown. De langverwachte update is voorlopig beschikbaar voor testers in de Windows 11 Insider-kanalen (Canary en Dev), zo meldt Microsoft op zijn blog.

Tekst opmaken in Kladblok

Met versie 11.2504.50.0 verschijnt er bovenaan het Kladblok-venster een nieuwe werkbalk waarmee je tekst vetgedrukt, cursief of onderstreept maakt, doorhaling toepast of alinea’s omzet in genummerde of opsomminglijsten. Ook koppen en hyperlinks behoren voortaan tot de mogelijkheden. Handige sneltoetsen zoals Ctrl+B (vet) en Ctrl+I (cursief) worden ondersteund.

Voor wie liever werkt met ruwe syntaxis is er goed nieuws: Markdown wordt ook ondersteund. Je kunt wisselen tussen de opgemaakte weergave en de kale Markdown-code via het Beeld-menu of een knop in de statusbalk. Wie helemaal geen opmaak wil, kan de nieuwe functies uitschakelen in de instellingen.

AI helpt je schrijven en herschrijven

Naast opmaak introduceert Microsoft ook AI in Kladblok. Via het Windows Copilot-menu kunnen gebruikers tekst genereren op basis van prompts of bestaande tekst herschrijven met een andere toon of lengte. Hiervoor is wel een Microsoft-account vereist.

De nieuwe richting voor Kladblok roept gemengde reacties op. Sommige gebruikers zien het als een broodnodige modernisering nu WordPad verdwenen is, maar anderen vrezen dat de kracht van Kladblok – snelheid en eenvoud – verloren gaat. Op Reddit klinkt kritiek dat Kladblok straks minder geschikt is om bijvoorbeeld opmaak te strippen of configuratiebestanden te bewerken.

Wanneer beschikbaar?

De nieuwe functies worden geleidelijk uitgerold naar Windows Insiders en zijn later dit jaar voor iedereen met Windows 11 beschikbaar. Microsoft lijkt Kladblok hiermee te positioneren als een brug tussen pure tekstverwerking en de rijkere opmaakopties van verdwenen tools zoals WordPad, zonder daarvoor Office nodig te hebben.

Lees ook: Kladblok openen op 4 manieren