Western Digital en SanDisk hebben patches uitgerold voor een enkele SSD’s die crashes veroorzaakten na het installeren van Windows 11 24H2. In reactie op eerdere meldingen van crashes veroorzaakt door de Windows 11 24H2-update, hebben Western Digital en dochteronderneming SanDisk patches uitgebracht om problemen met hun SSD’s op te lossen. Gebruikers van populaire modellen zoals de SN770 en SN580 werden getroffen door de zogeheten Blue Screens of Death (BSOD’s), veroorzaakt door de host memory buffer (HMB)-functionaliteit van deze schijven.

Patches via Western Digital Dashboard

De problemen kwamen aan het licht via het communityforum van Western Digital, waar gebruikers massaal klaagden over aanhoudende crashes na de installatie van Windows 11 24H2. Nu heeft Western Digital via hun Dashboard-software patches beschikbaar gesteld om deze problemen te verhelpen. Gebruikers kunnen met deze tool de firmware van hun SSD bijwerken en de crashes verhelpen.

Voordat gebruikers de patch installeren, raadt Western Digital sterk aan om een back-up te maken van belangrijke bestanden. Hoewel de update geen invloed zou moeten hebben op de opgeslagen gegevens, is het mogelijk dat er tijdens het proces iets misgaat, wat kan leiden tot een onbruikbare SSD. Een back-up maken naar een externe schijf of cloudopslagdiensten zoals Google Drive of Dropbox is dus essentieel.

Host Memory Buffer-probleem opgelost

De crashes waren gerelateerd aan wijzigingen die Microsoft had aangebracht in de HMB-functionaliteit van versie 24H2. SSD’s zoals de SN770 en SN580 kregen met de update toegang tot een grotere buffer van 200 MB, wat problemen veroorzaakte. Gebruikers die de HMB handmatig hadden uitgeschakeld om verdere crashes te voorkomen, kunnen na het installeren van de patch deze wijziging veilig terugdraaien om weer van de verbeterde prestaties te profiteren.

Andere problemen met Windows 11 24H2

Naast de SSD-problemen kent Windows 11 24H2 ook andere bugs, zoals crashes door verouderde audiodrivers, problemen met de Easy Anti-Cheat-tool voor games en crashes bij het gebruik van vingerafdrukscanners. Er zijn ook meldingen van bugs in de Klembord-app en fouten in de weergave van de systeemcache. Het is te verwachten dat Microsoft binnenkort een update uitbrengt om deze softwareproblemen aan te pakken.

Met de firmwarepatch voor getroffen Western Digital SSD’s lijkt er alvast een einde te komen aan de vervelende crashes die gebruikers troffen na de installatie van Windows 11 24H2.

