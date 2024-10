Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Heb je een account bij het Internet Archive? Dan is de kans groot dat je persoonlijke gegevens zijn blootgesteld. Deze week werd bekend dat het Internet Archive te maken kreeg met een ernstige hack, waarbij de data van maar liefst 31 miljoen gebruikers in verkeerde handen is beland.

De hacker maakte het nieuws zelf bekend via een bericht op de website van het Internet Archive: “Heb je ooit het gevoel dat het Internet Archive op instorten staat en ieder moment een catastrofaal datalek kan meemaken? Wel, dat is net gebeurd. Ik zie 31 miljoen van jullie op HIBP!” Hiermee verwijst de hacker naar ‘Have I Been Pwned’ (HIBP), een website die gebruikers waarschuwt als hun gegevens zijn gelekt. Volgens HIBP-oprichter Troy Hunt werden de data negen dagen geleden al gedeeld.

Wat zit er in het lek?

De gelekte gegevens omvatten e-mailadressen, gebruikersnamen, gehashte wachtwoorden en informatie over wanneer de wachtwoorden voor het laatst zijn gewijzigd. Bleeping Computer kon bevestigen dat de gegevens echt zijn. De data lijkt afkomstig van eind september, waarbij de meest recente datum in de dataset 28 september 2024 betreft. Cybersecurity-experts bevestigden de echtheid van de gegevens. Zo deelde onderzoeker Scott Helme zijn eigen gehackte gegevens om aan te tonen dat het lek authentiek is.

Beveilig jezelf: verander je wachtwoord

Heb je een Internet Archive-account en gebruik je dat wachtwoord ook voor andere websites? Dan is het verstandig om je wachtwoorden op al die platforms te wijzigen. Op deze manier voorkom je dat hackers ook andere accounts kunnen binnendringen met de gelekte gegevens.

Wil je weten of jouw gegevens deel uitmaken van dit lek? Controleer dan eenvoudig je e-mailadres op haveibeenpwned.com.