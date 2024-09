Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De Google TV Streamer, de opvolger van Googles Chromecast-serie, is vanaf vandaag beschikbaar in zowel België als Nederland voor een adviesprijs van 119 euro. Na elf jaar nam Google deze zomer afscheid van de Chromecast-reeks en introduceerde de Google TV Streamer. Net als zijn voorganger, de Chromecast met Google TV, draait de nieuwe Streamer op het Google TV-platform. Echter, in tegenstelling tot de vorige modellen, is de Google TV Streamer geen compacte dongle die je achter de tv hangt, maar een volwaardige streamingbox, vergelijkbaar met de Apple TV 4K of de Nokia-streamingboxen. Dit apparaat plaats je op het tv-meubel in plaats van erachter.

Google heeft het design aangepast om beter te passen bij een moderne woonkamer. In België en Nederland is de streamingbox beschikbaar in de kleur ‘Porselein’, een zandkleur die ook te vinden is bij de Pixel 8-serie. De afstandsbediening, die qua ontwerp sterk lijkt op die van de Chromecast, heeft enkele verbeteringen ondergaan. Zo zijn de volumeknoppen verplaatst naar de voorkant, om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt. Bekende knoppen zoals die voor Netflix, YouTube, home, terug, mute en aan/uit blijven behouden. Nieuw is echter een ‘sterknop’, waarvan de functionaliteit volledig aanpasbaar is via Google TV.

Meer opslag en betere prestaties

Een van de grootste verbeteringen is de hoeveelheid opslagruimte. De Google TV Streamer biedt 32 GB opslag, wat een aanzienlijke upgrade is vergeleken met de 8 GB van de Chromecast met Google TV. Ook het werkgeheugen (4 GB RAM) en de processor zijn verbeterd, met een 22 procent snellere CPU. Dit zorgt voor snellere laadtijden van apps en maakt het apparaat beter voorbereid op toekomstig intensief gebruik, zoals zwaardere games en AI-toepassingen. De streamingbox ondersteunt ook HDR met Dolby Vision, evenals Dolby Atmos voor HiFi-audio. Voor tv’s die geen Dolby Vision ondersteunen, zoals sommige Samsung-modellen, biedt de Streamer ook HDR10, HDR10+ en HLG.

Meer aansluitingen en smarthome-integratie

In vergelijking met een streamingdongle biedt een box zoals de Google TV Streamer extra aansluitmogelijkheden, waaronder ethernet-, HDMI- en stroompoorten. Uiteraard kun je ook draadloos streamen via wifi. Bovendien fungeert de streamingbox als smarthomehub, dankzij de geïntegreerde Thread-radio die Matter-apparaten kan aansturen.

Ben je klaar om de overstap te maken naar de nieuwe Google TV Streamer of ben je op zoek naar een hoogwaardige streamingbox? Vanaf vandaag is de Google TV Streamer beschikbaar in België en Nederland voor 119 euro.