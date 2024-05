Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Microsoft is woensdag begonnen met de uitrol van Windows 11 24H2 voor het Release Preview-kanaal. Deze feature-update introduceert onder andere nieuwe AI-functies voor Copilot+-pc’s. In de afgelopen jaren is Microsoft afgestapt van het halfjaarlijkse schema voor grote Windows-updates. In 2023 was er slechts één grote update: Windows 11 23H2. Dit jaar komt versie 24H2 eraan. Eerder dit jaar werden verschillende nieuwe functies van deze update al onthuld. Zo krijgt Copilot een upgrade, waardoor de AI-chatbot nu ook systeeminstellingen kan aanpassen. Daarnaast wordt de Cowriter-functie geïntroduceerd in Notepad, waarmee AI teksten kan aanpassen of volledig kan schrijven. Microsoft voegt nu nog enkele extra functies toe.

Batterijbesparing en Wi-Fi 7

In een blogpost kondigt Microsoft aan dat Windows 11 24H2 nu beschikbaar is als Release Preview-update, de laatste testfase voordat de update voor alle gebruikers beschikbaar komt. Een van de nieuwe functies in Windows 11 24H2 is ondersteuning voor HDR-achtergronden, die per monitor kunnen worden aangepast. JXR-afbeeldingen kunnen nu als achtergrond worden ingesteld om HDR-achtergronden te ondersteunen.

Versie 24H2 introduceert ook een nieuwe Energy Saver-modus, die het energieverbruik van je pc drastisch moet beperken door de prestaties te verlagen. Dit verlengt de batterijduur van laptops. Verder meldt Microsoft dat Wi-Fi 7 nu wordt ondersteund in het besturingssysteem. De Verkenner-app kan bovendien omgaan met 7-zip- en TAR-bestanden, waarvoor eerder losse apps nodig waren.

De snelle instellingen worden ook aangepast: vanaf versie 24H2 kun je door die lijst scrollen. Daarnaast komt er ondersteuning voor sudo-commando’s, waarmee gebruikers commando’s kunnen uitvoeren met verhoogde rechten, vergelijkbaar met Linux.

AI-upgrade voor Windows 11

Windows 11 24H2 bevat ook alle recente Copilot+-upgrades die Microsoft heeft aangekondigd. Dit omvat onder andere Recall, waarmee alle acties die je op Windows uitvoert, kunnen worden doorzocht. Copilot+-pc’s kunnen ook real-time ondertiteling weergeven bij video’s en podcasts. Met Voice Clarity ben je beter verstaanbaar tijdens telefoongesprekken. Zoals eerder vermeld, krijgt Copilot meer systeemrechten. Om deze functies te kunnen gebruiken, heb je een Copilot+-pc nodig, uitgerust met een ingebouwde NPU die AI-taken ondersteunt. Pc’s zonder het Copilot+-label ontvangen geen aanvullende AI-functies.

De verkoop van Copilot+-pc’s start op 18 juni. Het is mogelijk dat Microsoft de update op of rond die datum uitbrengt, hoewel er nog geen exacte datum is genoemd.

