Microsoft gaat een nieuw systeem uittesten voor reclame in het startmenu van Windows 11. Daar zou ook plaats zijn voor reclame van andere partijen. Microsoft staat bekend om het promoten van eigen diensten binnen Windows, zoals Office en OneDrive. Recentelijk introduceerde het bedrijf een pop-up voor Chrome-gebruikers om Bing uit te proberen, met als extra lokmiddel gratis toegang tot OpenAI’s GPT-4. Volgens een recente melding van PhantomOcean3 op X, plant Microsoft ook het toelaten van advertenties van derden in Windows 11.

Reclame in het startmenu

De tipgever wijst op promoties van apps in de sectie ‘Aanbevolen apps’ van het startmenu. Deze advertenties worden duidelijk gemarkeerd met een ‘Promotie’-label, waardoor ze makkelijk te onderscheiden zijn van echte aanbevelingen. Wie deze app-promoties liever niet ziet, moet dit handmatig deactiveren via de Personalisatie-instellingen bij “Start”.

Microsoft lijkt ook van plan te zijn om “tips” en andere ongespecificeerde items aan te bevelen. Vooralsnog lijken de promoties beperkt tot het startmenu, zonder indicatie dat Microsoft van plan is om op andere plaatsen in het systeem reclame te maken, hoewel dit in de toekomst kan veranderen.

Promotie van Microsofts eigen diensten

Ondanks de nieuwe vormen van reclame, blijft Microsoft zijn eigen producten actief promoten. Zo ziet men vaak aanbevelingen voor Edge tijdens de installatie van andere browsers zoals Chrome. Ook wordt OneDrive sterk gepromoot, bijvoorbeeld in het instellingenmenu van Windows 11, waar het zelfs bij de beveiligingsinstellingen wordt aanbevolen als een manier om bestanden te beschermen tegen malware.

Het frequente aanbevelen van eigen diensten door Microsoft is deels te verklaren doordat pc- en laptopfabrikanten relatief weinig betalen voor het besturingssysteem. Dit lage bedrag moet worden gecompenseerd met jarenlang onderhoud door Microsoft, zonder extra inkomsten. Diensten zoals het Office-pakket en Edge helpen om aanvullende inkomsten te genereren.