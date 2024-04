Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.



De optionele update Moment 5 (KB5035942) voor Windows 11 zorgt voor de nodige problemen. Verschillende gebruikers hebben op het Microsoft-forum gemeld dat ze problemen ondervinden bij het installeren ervan. Het installatieproces van de Moment 5-update (KB5035942) voor Windows 11 verloopt niet soepel: bij sommige gebruikers blijft de update steken op 98%, gedurende meerdere uren. Anderen ervaren dat hun scherm na de installatie van deze optionele update zwart wordt, en alleen de muis zichtbaar blijft. Het opnieuw installeren van de update biedt voorlopig geen oplossing.

Tijdens de installatie start het ‘Automatic Repair’-proces op om een systeemherstelpunt terug te zetten. In bepaalde gevallen zou de update zelfs een ‘Blue Screen Error’ (blauw scherm) veroorzaken. Voor sommige gebruikers lijken de problemen verband te houden met een andere update, namelijk KB5036035. Windows 11 lijkt in eerste instantie moeite te hebben met het installeren van deze update. Een tweede poging tot installatie lijkt het probleem echter te verhelpen.

Moment 5-update verplicht

Hoewel deze update momenteel nog als optioneel wordt aangeboden, zal KB5035942 op Patch Tuesday verplicht worden gesteld als Windows-update. Het is nog onbekend of Microsoft de bugs voor 9 april kan verhelpen, of dat de uitrol van de beveiligingsupdates tijdelijk wordt uitgesteld. De oorzaak van de installatieproblemen is voorlopig nog niet achterhaald.

Lees ook: Configuratiescherm Windows 11 24H2 krijgt nieuwe instellingen