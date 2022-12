Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je een stukje tekst selecteren om het te gebruiken als citaat in een rapport, als grapje in een mail of om later nog eens rustig te bekijken? Wij laten je zien hoe je snel en eenvoudig selecties maakt. Tekst selecteren en kopiëren doen we allemaal, het is een handige functie van computers. Je kan het alleen niet overal op dezelfde manier: waar je in tekstverwerkers met het toetsenbord kan selecteren, ben je bij een browser bijvoorbeeld gebonden aan de muis. Wij laten je verschillende manieren zien om te selecteren, kopiëren en plakken.

Tekst selecteren door met de muis te slepen

De eenvoudigste manier (die bovendien vrijwel overal werkt) is om tekst met de muis te selecteren. Dat doe je door te slepen: klik met de muis voor het eerste woord dat je wil selecteren, hou de linkermuisknop ingedrukt en sleep tot aan het laatste woord. Deze manier werkt prima voor het selecteren van kortere stukken tekst. Laat je per ongeluk de muisknop los, dan kun je weer van voor af aan beginnen met je selectie. Je kan regels selecteren door in de kantlijn te klikken en naar boven of beneden te slepen.

Zo bepaal je heel precies welke tekst je wil selecteren.

Tekst selecteren door te klikken

Met verschillende manieren van klikken kun je grotere delen selecteren. Dubbelklik bijvoorbeeld op een woord en je selecteert het volledige woord van begin tot het eind. Driedubbelklik op een alinea en je selecteert de volledige alinea. Ook hier kun je slepen en snel meerdere woorden of alinea’s selecteren.

Sneller grotere stukken tekst selecteren? Dubbel- of driedubbelklik erop.

Tekst selecteren met het toetsenbord

Werk je in een tekstverwerker, zoals Word, dan kun je ook selecteren met het toetsenbord. Zet de cursor aan het begin van een woord en hou shift ingedrukt. Beweeg vervolgens met de cursor naar rechts, boven of beneden en alle tekst tussen het beginpunt en het eindpunt wordt geselecteerd. Met CTRL+Shift selecteer je woorden tegelijk. Met CTRL+A selecteer je de volledige tekst.

Gebruik het toetsenbord om door de tekst te navigeren.

Kopiëren en plakken

Heb je eenmaal tekst geselecteerd? Dan wil je hem ook elders gebruiken. Met de rechtermuisknop activeer je een snelmenu, van waaruit je de functie Kopiëren kan aanklikken. Andere methoden zijn het menu Bewerken > Kopiëren of de toetsencombinatie CTRL+C. Plakken gaat op eenzelfde manier: rechtermuisknop > Plakken, het menu Bewerken > Plakken of gebruik de toetsencombinatie CTRL+V.

Kopiëren en plakken gaat sneller met het toetsenbord, als je eraan gewend bent.