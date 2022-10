Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Wellicht ken je het Dark Web vooral van zijn reputatie, als een plek waar criminelen een vrijgeleide krijgen. De keerzijde van de medaille is dat je er als gebruiker van extreme privacy geniet. En dat hoeft niet altijd te maken te hebben met zaken die het daglicht niet verdragen. Je leest er alles over in ons achtergrondverhaal.

Verder hebben we nog verschillende koopgidsen in petto, zoals die voor ergonomische muizen en robotstofzuigers. En we blikken ook even terug op technologieproducten die jaren geleden met grote trom aangekondigd werden en die (hoewel ze hun tijd vooruit waren) helaas geen commercieel succes werden.

Tot slot kan je zelf aan de slag met Windowsfx11. Die tool biedt mogelijk wat troost voor de pc-eigenaars wiens machine helaas nooit Windows 11 zal kunnen draaien. Dat en nog een hoop meer in onze cursussen en workshops.

Veel leesgenot.