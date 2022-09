Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Begin je langzaamaan te verzuipen in de meldingen in Windows 11 die allerhande apps naar je versturen? In slechts een paar stappen maak je korte metten met deze notificaties, of simpelweg de geluiden die Windows gebruikt om je op de meldingen te attenderen. We loodsen je stap voor stap door de opties.

Ongewenste meldingen uitzetten in Windows 11 doe je zo:

Stap 1: alle meldingen uitschakelen

Open het instellingenmenu van Windows 11 en klik in het midden op de knop Meldingen. Bovenaan vind je achter de tekst ‘Meldingen van apps en andere afzenders ontvangen’ direct een knop om alle meldingen in één klap te weren. Je kan tegelijkertijd ook kiezen voor een iets minder drastische maatregel. Door op het pijltje bij deze instelling te klikken, krijg je nog eens drie opties te zien die je afzonderlijk van de eerdergenoemde optie kan bedienen:

Meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven: schakel je deze optie uit, dan zie je geen meldingen meer als het vergrendelingsscherm van je Windows 11-computer open staat.

Herinneringen en inkomende VoIP-oproepen op het vergrendelingsscherm weergeven: word je gebeld of zou je normaliter een herinnering uit je agenda ontvangen op het vergrendelingsscherm, dan verschijnt deze niet meer als de optie is uitgeschakeld.

Toestaan dat bij meldingen geluid wordt afgespeeld: om je op meldingen te attenderen speelt Windows 11 kort een meldingsgeluid af. Met deze instelling kan je dat geluid voor eens en altijd uitschakelen.

Wil je écht geen meldingen meer ontvangen? Schakel dan ineens alles uit.

Stap 2: meldingen per app uitschakelen

Blijf nog even hangen bij de instellingen van de Windows-meldingen. Bij de vorige stap heb je kunnen lezen hoe je in één klap alle meldingen kan uitschakelen. Wil je van sommige apps meldingen blijven ontvangen, dan is dat ook een optie in Windows 11. Microsoft laat je op de instellingspagina namelijk per app de meldingsinstellingen bedienen. Dat doe je door bij elke app de schakelaar naar Uit te zetten als je geen meldingen meer wenst te ontvangen. Je kan ook bij elke app achterliggende instellingen bedienen. Daar komen we in de volgende stap op terug.

Zijn meldingen van sommige apps nog wel belangrijk? Pas ze dan handmatig aan.

Stap 3: instellingen licht aanpassen

Gaat het volledig uitschakelen van alle instellingen of alle instellingen van bepaalde apps toch wat te ver? Pas dan per app de specifieke meldingsinstellingen aan. Dit doe je door per app (nog steeds in het Instellingen-menu van Windows 11) op het pijltje te klikken. Hieronder lichten we de belangrijkste instellingen uit:

Banners met meldingen weergeven: de app mag voor elke melding een banner versturen die rechts op je scherm tevoorschijn komt.

Meldingen weergeven in het meldingencentrum: als bovenstaande optie wordt uitgeschakeld, verschijnt de melding nog wel in het meldingencentrum. Met deze instelling kan je dat ook voor eens en altijd oplossen.

Prioriteit van meldingen weergeven in meldingencentrum: Windows geeft elke melding een prioriteit (bovenaan tot normaal) mee. Je kan de prioriteit met deze instelling per app handmatig aanpassen, zodat jij de voor jou belangrijkste meldingen altijd als eerst ziet.

Met deze opties ontvang je wel meldingen, maar vallen ze alvast minder op.

Stap 4: schakel concentratiehulp in

Wil je wel meldingen blijven ontvangen, maar niet tijdens specifieke tijden? Windows heeft daarvoor Concentratiehulp in het leven geroepen. Door via de meldingsinstellingen naar Concentratiehulp te gaan, zie je daarvoor alle instellingen. Windows biedt je daarvoor een drietal instellingen: Uit, Alleen prioriteit en Alleen alarmen. Door vervolgens bij Tijdens deze tijden een tijdslot in te stellen waartussen de instelling zich inschakelt, hoef je er niet eens meer over na te denken.

Alles voor een beetje rust op je Windows 11-pc.

