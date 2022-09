Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Had je al van deepfakes gehoord? Het is een nieuwe, slimme techniek die digitale gezichten op een akelig realistische manier tot leven brengt. In de showbizz worden deepfakes gebruikt om acteurs of artiesten te verjongen, of nog straffer: om hun jonge versie van decennia geleden weer ten tonele te doen verschijnen. Maar: het risico op fake news en wraakacties loert al gauw om de hoek. In onze coverstory van deze maand doen we het fenomeen uit de doeken.

Vind je dat allemaal wel heel abstract klinken, dan hebben we nog enkele traditionele koopgidsen in petto: wat zijn momenteel de interessantste formules voor vast internet en welke powerbanks slagen er met verve in om je angst voor een lege batterij weg te nemen?

En wil je weten hoe je Microsoft Office gratis kan gebruiken, je opgeslagen wifi-wachtwoorden kan raadplegen op je Android-telefoon of Windows 11 verder kan verfijnen? Met onze workshops heb je de klus zo geklaard.

Veel leesplezier!