Nadat Windows 10 vorig jaar werd opgevolgd, was de gedachte dat Windows de versie-updates stop zou zetten, en zich zou focussen op Windows 11. Hoewel die gedachte grotendeels is uitgekomen en Microsoft geen 22H1-update voor Windows 10 uitbracht, volgt er wel een 22H2-versie. Recent rolde het daarvoor de eerste previewversie uit naar Insider-groepen. Ten tijde van de onthulling bleef het, zelfs in de aankondiging van Microsoft, akelig stil over de vernieuwingen die waren aangebracht. De vraag was dan ook of de Windows 10-versie wel nieuwe functies zou introduceren.

“Selectie nieuwe functies”

Een update van de blogpost bevestigt ditmaal dat de 22H2-versie wel degelijk nieuwe functies bevat. “Versie 22H2 heeft een reeks nieuwe functies en Microsoft deelt later dit jaar meer details over deze update delen,” schrijft de softwaregigant in zijn blogpost. Welke functies we tegen gaan komen blijft vooralsnog onduidelijk. Eveneens onbekend is wanneer Microsoft voornemens is de H2-update voor Windows 10 uit te brengen.

Gelet op de updatestrategie van Microsoft uit voorgaande jaren, is de kans groot dat Microsoft deze update pas in oktober of november uitbrengt. Tot die tijd zal wellicht al het een en ander uitlekken – de previewversie van de 22H2-update is immers al vrij beschikbaar. Gebruikers kunnen de update op het moment via het updatemenu van Windows 10 binnenhalen. Daarvoor moet dan wel eerst via de instellingen worden gekozen om Insider-updates te ontvangen.

Dat Microsoft nog nieuwe functies voor Windows 10 uitbrengt, is opvallend. Hoewel het OS tot 2025 updates ontvangt, werd verwacht dat het enkel zou gaan om beveiligingsupdates. Mogelijk heeft de historisch lage adoptie van Windows 11 te maken met Microsofts keuze.

Focus ligt op Windows 11

Voorlopig ligt de focus op Windows 11. Tegelijk zal dat volgens geruchten niet lang duren. Eerder is uitgelekt dat Microsoft voornemens is om in 2024 al met Windows 12 op de proppen te komen. De softwaregigant wil vervolgens elke drie jaar een nieuwe Windows-versie uitbrengen. Waarom voor deze strategie zou zijn gekozen, is niet bekend.