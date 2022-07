Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Eén ding hebben Android- en iPhone-gebruikers met elkaar gemeen: ze zijn er rotsvast van overtuigd dat hun smartphone-OS superieur is. Met Android 13 en iOS 16 aan de horizon, trokken onze redacteurs op verkenning in de bètaversies van beide mobiele besturingssystemen. Kunnen we het gewoontedier in jou aanzetten tot een kampwissel?

Puilt je boekenkast uit en zat je al even te denken aan een e-reader? Onze koopgids brengt raad. Wie thuiswerkt geven we ook enkele uitstekkende suggesties voor een professionele headset, zodat je precies weet wat je aan je baas moet vragen.

Tot slot helpen we je weer een handje in onze maandelijkse workshops, van het instellen van een originele out-of-office, tot omgaan met de veilige modus in Windows.

Veel leesplezier!