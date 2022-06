Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,



Ben je op zoek naar een nieuw computerscherm, maar ben je bang om de mist in te gaan? Geen nood. Dankzij onze koopgids zal je alvast geen foute keuze maken. Zo haal je een monitor in huis waar je nog jarenlang plezier van zal hebben.



Deze maand konden we ook uitpakken met een leuk achtergrondverhaal. Webbouwer Jurgen De Wever besloot om – als grap – een eigen NFT-collectie te ontwerpen, met het volksfiguurtje Manneke Zot. Benieuwd hoe dat afliep?



Zoals elke maand gaan we weer de praktische toer op met een hoop leuke workshops. Zo laten we je zien hoe je je smartphone zo snel mogelijk kan opladen en hoe je problemen oplost als je hoofdtelefoon niet wil meewerken.