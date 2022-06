Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Patrick Schrooten was de gelukkige winnaar van onze giveaway waarbij de Teufel Ultima 40 Active-speakers te winnen vielen. Het is niet onze gewoonte om elke prijs in persoon te overhandigen, maar nood breekt wet. De lijvige speakerset bestond namelijk uit twee grote dozen van wel 20 kg per stuk.

Patrick was zo vriendelijk om zijn prijs te komen ophalen en even te poseren voor een foto. “Ik ben al jarenlang fan van Teufel en was eigenlijk op zoek naar kleinere speakers, maar ik ben hier heel blij mee”, klonk het.

Tot en met 30 juni geven we bij Clickx ook nog een Trust Teza 4K-webcam weg ter waarde van 140 euro. Waag dus zeker je kans.