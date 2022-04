Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je de voordelen van 5G zelf ontdekken? Proximus geeft zijn mobiele klanten drie maanden toegang tot hun 5G-netwerk. Met dit aanbod zet ook Proximus de eerste grote stap naar commerciële 5G-diensten. De voorbije dagen kregen mobiele klanten van de operator een sms met de mededeling dat ze drie maanden zonder meerprijs 5G-internet kunnen ontdekken. Dit gaat vanaf vandaag in en zal dus duren tot en met 30 juni. Je hoeft als klant zelf niets te doen. Overal waar Proximus al 5G-dekking heeft, zal je smartphone automatisch verbinding zoeken met het netwerk.

Lees ook: Proximus wil internetsnelheid optrekken tot 10 Gbps

Dankzij 5G zal je in staat zijn om vlotter te streamen, videobellen, gamen en telewerken onderweg. In een blog schrijft Proximus dat de reactietijd van 5G tien keer hoger is en dat een dat een e-mail verzonden op een 5G-netwerk 3 keer minder elektrische energie verbruikt dan op een 4G-netwerk.

Hoe kan ik 5G gebruiken?

Er zijn natuurlijk wel een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen:

Je smartphone moet 5G ondersteunen. Als je tussen 1 april en 30 juni een nieuwe 5G-smartphone koopt, kan je eveneens van het aanbod genieten, al kan de activering wel enkele dagen duren.

Je hebt nog geen abonnement met 5G aangesloten bij Proximus

Het aanbod is niet geldig voor klanten van dochtermerken Scarlet en Mobile Vikings

Via deze interactieve kaart kan je zien of Proximus al dekking in jouw gemeente heeft. De 5G-netwerken van Proximus situeren zich nu voornamelijk rond de grotere steden en de kust. Wil je na de proefperiode van 5G gebruik kunnen blijven maken, dan zal je wel een abonnement met 5G moeten aansluiten zoals het Mobilus Unlimited 5G-pakket. Naast Proximus zijn ook Telenet en Orange al gestart met het aanbieden van 5G-diensten voor consumenten.