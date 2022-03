Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft introduceert toch een watermerk op Windows 11 voor gebruikers die via een omweg het besturingssysteem op hun computers krijgen. Windows 11-gebruikers die enkele achterpoortjes hebben gebruikt om toch met het nieuwe OS te kunnen werken, mogen zich dus binnenkort aan een watermerk verwachten. Microsoft lijkt zijn plannen voor deze tekstvermelding op je bureaublad door te zetten. Dat meldt techsite The Verge in een bericht. Een nieuwe preview-build plaatst naar verluidt dit watermerk op systemen die het besturingssysteem niet officieel ondersteunen.

Eind februari zagen we de eerste berichten verschijnen over de plannen van Microsoft om dit toe te voegen. Volgens de nieuwe build zullen gebruikers in de hoek rechtsonder op hun bureaublad nu de melding “System requirements not met. Go to Settings to learn more” te zien krijgen. Het ziet ernaar uit dat gebruikers wereldwijd dit watermerk de komende dagen op hun toestellen mogen verwachten.

Hoge eisen

Met de komst van Windows 11 werd het duidelijk dat Microsoft de systeemvereisten voor het nieuwe besturingssysteem hoog had gelegd. Enkel toestellen met een 8e generatie Intel Core CPU of AMD-processor met Zen+ of Zen 2-architectuur komen ervoor in aanmerking. Veel computers voldoen niet aan deze eisen, waardoor gebruikers dus omwegen zoeken om er toch mee te kunnen werken.

Het watermerk zelf is niet schadelijk, maar gewoon nogal vervelend op esthetisch vlak. Microsoft wil zijn gebruikers hiermee duidelijk maken dat het draaien van de software niet door het bedrijf ondersteund wordt.