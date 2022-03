Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De jaarlijkse systeemupdate voor Windows 11 komt dichterbij. Welke nieuwe features mogen we verwachten in Windows 11 22H2? Microsoft heeft de komst van de Windows 11 22H2 update enkele dagen geleden in alle stilte bevestigd in één van zijn previewchannels. De update stond al langer bekend onder de codenaam ‘Sun Valley’, nu heeft Microsoft voor het eerst de benaming 22H2 gebruikt. Een eerste previewversie van de update is vanaf nu ook al beschikbaar voor ontwikkelaars om eraan te sleutelen, maar een stabiele versie hoeven we niet voor de zomer te verwachten.

Windows 11 22H2: welke nieuwe functies mogen we verwachten?

Naast algemene prestatieverbeteringen en verbeterde beveiliging zal Windows 11 22H2 ook features toe voegen die de interface en gebruikservaring van Windows 11 moeten verbeteren. Naarmate de update meer vorm krijgt, zullen we een beter beeld krijgen van de update, maar deze nieuwe functies worden nu al genoemd door gespecialiseerde Windows-websites zoals Windows Latest en Windows Central.

Drag & Drop

De taakbalk bleek het grote zorgenkind te zijn van Windows 11 toen het in oktober lanceerde. Microsoft probeerde wat nieuws met de taakbalk, maar dat viel niet bij iedereen in goede smaak. De februari-update, die nu al beschikbaar is, focuste zich dan ook vooral op het verbeteren van de taakbalkervaring, en daar bouwt de 22H2-versie op verder. Zo zou onder meer de drag & drop-functie terugkeren voor de taakbalk, naar verluidt de meest aangevraagde feature voor Windows 11.

Verkenner

Ook de Windows Verkenner krijgt een paar kleine, maar nuttige verbeteringen. Zo zal je bestanden kunnen samenvoegen tot folders in het startmenu en naast bestanden kan je je mappen ook vastzetten in het Snelle toegang-scherm van Verkenner. Microsoft breidt ook de mogelijkheden uit om bestanden of mappen als bijlage aan een mail te plakken vanuit het Verkenner-menu.

Externe widgets

Het nieuwe Widgets-menu was één van de grootste veranderingen van Windows 11, maar tot dusver bleven de beschikbare Widgets beperkt tot Microsoft’s eigen tool. Vanaf Windows 11 22H2 zal het Widgets-menu ook third-party widgets ondersteunen, wat de mogelijkheden natuurlijk flink uitbreidt.

Visuele verbeteringen

Heel wat verbeteringen focussen zich op verbeteren van de algemene interface van Windows 11. Het zal eenvoudiger worden om ‘Snap Groups’ te creëren wanneer je meerdere applicaties tegelijk wil draaien en Microsoft zal stickers aanbieden om je wallpaper mee op te vrolijken. Ook zal Windows 11 met het toevoegen van nieuwe touch controls tabletvriendelijker moeten worden en streeft Microsoft naar meer visuele uniformiteit over al zijn verschillende menu’s en programma’s.

Tegen de publieke lancering kunnen functies altijd nog toegevoegd of geschrapt worden, afhankelijk van hoe het testpubliek ze beoordeelt. Dit overzicht is dus nog verre van definitief.

Wanneer rolt Windows 11 22H2 uit?

Aangezien Microsoft nog maar zeer recent de februari-update heeft uitgerold, verwachten we de 22H2-update ten vroegste pas in het najaar. Dit zou kunnen in oktober, rond de eerste verjaardag van Windows 11, al spreken sommige geruchten ook al van een lancering in juli. Microsoft heeft begin maart al een eerste preview beschikbaar gesteld voor het Dev Channel, de eerste fase in het Insiders-traject.

Nadien volgt er nog een bèta en een ‘release preview’ voor de Insiders alvorens Microsoft de update naar het grote publiek brengt. Als je tegen dan Windows 11 geïnstalleerd hebt, zal je via het Update-menu in de instellingen van Windows de update kunnen binnenhalen.